Necesarul de hrană din 2026 pentru câinii din adăpostul public al municipiului Alba Iulia, asigurat

Primăria Alba Iulia a achiziționat, luni, 18 mai 2026, hrană pentru câinii din adăpostul public al orașului.

Valoarea achiziției directe este de 56.866 de lei (echivalentul a peste 11.000 de euro), fără TVA.

Hrana urmează să fie furnizată de o companie locală.

Livrările urmează să se facă până la sfârșitul anului 2026.

Cantitățile contractate sunt următoarele:

*hrană uscată pentru câinii adulți: 10.045 kg;

*hrană uscată pentru câinii juniori: 280 kg.

