PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe
PNL și USR au făcut o inițiativă comună prin care își doresc ca anul 2027 să fie ”Anul României Europene”. Cele două partide consideră că acest moment ar trebui să fie folosit pentru ca țara noastră să elaboreze un plan de acțiune pentru următorii 10 ani.
,,La două decenii de la aderare, USR și PNL propun ca anul 2027 să nu fie doar un moment aniversar, ci punctul de plecare al unui proiect național pentru următorii 10 ani: aderarea la Zona euro, atingerea mediei europene la nivel de trai și consolidarea rolului României în nucleul decizional al Uniunii.”
Parlamentari ai USR și PNL au depus o propunere legislativă prin care anul 2027 este instituit ca „Anul României Europene”, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, iar perioada 2027–2037 este definită ca „Deceniul Consolidării Europene”.
Inițiativa se va desfășura sub deviza „20 de ani Acasă în Europa” și propune ca acest moment să fie folosit nu doar pentru bilanț, ci și pentru asumarea unei direcții clare pentru următorul deceniu european al României, potrivit Știripesurse.
Prin această inițiativă, USR și PNL propun ca următorul deceniu european al României să aibă ca obiective atingerea mediei Uniunii Europene la PIB/locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare, aderarea la zona euro, valorificarea oportunităților din Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, consolidarea rolului României în nucleul decizional european și întărirea securității la frontiera estică a Uniunii Europene.
„După 20 de ani în care am recuperat decalaje cu sprijinul Uniunii Europene, următorul deceniu trebuie să însemne creșterea influenței României în interiorul Uniunii Europene. Avem nevoie de o discuție strategică despre rolul nostru la nivel european. Aderarea la zona euro nu este o chestiune tehnică, este o decizie strategică de ancorare a României în nucleul european. Avem, totodată, datoria să fim alături de Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest pe drumul european pe care l-am parcurs noi. Extinderea Uniunii este o investiție directă în securitatea României.”, spune Ovidiu Cîmpean, deputat PNL, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene.
Propunerea legislativă recunoaște, de asemenea, rolul cetățenilor, al societății civile, al presei libere, al mediului academic, al autorităților locale și al mediului economic în consolidarea parcursului european al României. Mobilizarea civică din istoria recentă a arătat că democrația, statul de drept și integritatea publică sunt valori apărate nu doar de instituții, ci și de cetățeni.
„O societate civilă activă este unul dintre cele mai importante elemente ale unei societăți democratice autentice. Societatea civilă a fost cea care a împins România înainte, a apărat valorile fundamentale și a reacționat la încercarea de a transforma România într-un stat iliberal. Trebuie să celebrăm curajul și reziliența societății civile și să încurajăm educația civică, pentru ca generațiile viitoare să aibă claritate asupra rolului ei important pentru menținerea undei democrații sănătoase”, declară deputatul USR Alin Stoica, coinițiator al proiectului.
Într-un context geopolitic marcat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, presiuni hibride, dezinformare și polarizare, considerăm că România are nevoie de o discuție publică onestă despre beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană și despre rolul pe care țara noastră trebuie să îl joace în următorul deceniu.
„20 de ani Acasă în Europa” trebuie să fie nu doar o aniversare, ci începutul unui nou proiect național: România Europeană 2037, o Românie prosperă, sigură și influentă în Uniunea Europeană.”, arată cei de la PNL și USR.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de referent […]
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia din funcția de viceprimar al comunei Ponor, a făcut recent precizări despre relația sa cu partidul din care face parte. El a precizat că nu a demisionat din AUR și că decizia cu privire la […]
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier Theodor Stolojan a afirmat că primul prim-ministru pe care îl va desemna Nicușor Dan va fi respins în Parlament, iar apoi PNL trebuie să îl propună pe Ilie Bolojan. Întrebat dacă PNL va putea da […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO SPECTACULOS | Deszăpezirea pe Transfăgărășan, în punctul cel mai dificil: Se acționează pe cal mai mare culoar de avalanșă
Deszăpezirea pe Transfăgărășan, în punctul cel mai dificil: Se acționează pe cal mai mare culoar de avalanșă Deszăpezirea de pe...
Economistul Radu Georgescu: România are, de departe, cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina, iar pe locul 3 este Rusia
Economistul Radu Georgescu: România are, de departe, cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina, iar pe...
Știrea Zilei
Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun reprezentanții companiei
Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun...
Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii
Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii Spectacolul de focuri de artificii de la AlbaFest...
Curier Județean
FOTO | Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană
Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care...
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale...
Politică Administrație
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și...
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...