20 mai 2026 | 36 de ani de la alegerile organizate în România în „Duminica Orbului”

36 de ani de la alegerile organizate în România în „Duminica Orbului”

În urmă cu 36 de ani, pe 20 mai 1990, România trăia unul dintre cele mai importante momente din istoria sa contemporană: primele alegeri considerate libere după căderea regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. Ziua votului a intrat rapid în memoria colectivă sub numele de „Duminica Orbului”, expresie încărcată de controverse, speranțe și dezamăgiri.

Pentru milioane de români, scrutinul a reprezentat primul contact autentic cu democrația după aproape jumătate de secol de dictatură. Pentru alții, rezultatul a arătat că vechile structuri de putere supraviețuiseră Revoluției din decembrie 1989.

România după Revoluție: entuziasm și confuzie

La numai cinci luni după evenimentele sângeroase din decembrie 1989, țara se afla într-o stare de profundă transformare. Regimul comunist se prăbușise violent, iar puterea fusese preluată de Frontul Salvării Naționale, condus de Ion Iliescu. FSN se prezentase inițial drept un organism provizoriu, menit să organizeze tranziția către democrație și să pregătească alegeri libere.

În scurt timp însă, conducerea FSN a anunțat că va participa la alegeri ca formațiune politică. Decizia a provocat reacții puternice din partea partidelor istorice reînființate după Revoluție — Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidul Național Liberal — care au acuzat Frontul că profită de controlul asupra instituțiilor statului și a televiziunii publice pentru a-și asigura victoria.

În acea perioadă, România era dominată de nesiguranță economică, lipsuri materiale și teamă socială. Mulți cetățeni, în special din mediul rural și din orașele industriale, vedeau în Ion Iliescu figura capabilă să ofere stabilitate într-un moment de haos.

Campania electorală și fenomenul Pieței Universității

Primăvara anului 1990 a fost marcată de una dintre cele mai importante mișcări civice din istoria recentă a României: protestele din Piața Universității. Timp de săptămâni, mii de oameni — studenți, intelectuali, artiști și opozanți ai FSN — au cerut eliminarea foștilor activiști comuniști din conducerea statului și aplicarea „Punctului 8” al Proclamației de la Timișoara, care interzicea accesul foștilor lideri comuniști la funcții publice importante.

Manifestanții acuzau FSN că monopolizează presa și continuă practicile vechiului sistem. Televiziunea Română, principala sursă de informație pentru populație, era percepută de opoziție drept un instrument de propagandă în favoarea lui Ion Iliescu.

În paralel, campania electorală se desfășura într-un climat tensionat. Opoziția îl acuza pe Iliescu de legături cu vechiul aparat comunist, în timp ce susținătorii FSN avertizau că partidele istorice ar putea destabiliza țara sau readuce „capitalismul sălbatic”.

Ziua votului: participare uriașă

La 20 mai 1990, milioane de români s-au prezentat la urne într-o atmosferă încărcată de emoție. Participarea a fost impresionantă, depășind 86% din electorat. Pentru mulți cetățeni, votul reprezenta un gest simbolic de recuperare a libertății pierdute.

Rezultatele au fost categorice. Ion Iliescu a câștigat președinția cu aproximativ 85% din voturi, învingându-i detașat pe Radu Câmpeanu și Ion Rațiu. În același timp, Frontul Salvării Naționale a obținut o majoritate covârșitoare în Parlament.

Victoria uriașă a FSN a reflectat mai multe realități ale societății românești de atunci:

influența masivă a televiziunii publice;

lipsa unei culturi democratice consolidate;

teama populației față de schimbări economice radicale;

popularitatea lui Ion Iliescu ca figură asociată Revoluției;

slăbiciunea organizatorică a opoziției.

De ce „Duminica Orbului”?

Expresia „Duminica Orbului” a apărut imediat după alegeri și a fost folosită în special de criticii FSN. Formula sugera că electoratul ar fi votat „orbește”, fără acces real la informație sau sub influența propagandei politice.

Pentru opozanții regimului Iliescu, scrutinul din 20 mai 1990 nu a reprezentat o ruptură completă de comunism, ci mai degrabă o continuitate mascată. Ei considerau că foști membri ai nomenclaturii și ai aparatului de partid reușiseră să păstreze controlul asupra statului.

Totuși, mulți istorici subliniază că rezultatul trebuie înțeles în contextul epocii. După decenii de dictatură, societatea românească era nepregătită pentru o competiție democratică autentică. În plus, mare parte din populație își dorea înainte de toate stabilitate și evitarea unui conflict social major.

Consecințele alegerilor

Alegerile din 20 mai 1990 au stabilit direcția politică a României pentru primii ani postcomuniști. Ion Iliescu a devenit primul președinte ales al României după Revoluție, iar FSN a dominat scena politică.

La scurt timp după scrutin, tensiunile sociale au escaladat. Protestele din Piața Universității au continuat, iar în iunie 1990 autoritățile au chemat minerii din Valea Jiului la București pentru a înăbuși manifestațiile. Evenimentul, cunoscut sub numele de Mineriada din iunie 1990, a afectat grav imaginea internațională a României și a rămas una dintre cele mai controversate pagini ale tranziției postcomuniste.

În plan politic, scrutinul din mai 1990 a deschis însă drumul către instituțiile democratice, pluralism politic și viitoarele alternanțe la putere. Chiar contestate, alegerile au reprezentat începutul procesului democratic în România postcomunistă.

Un moment care continuă să dividă societatea

La mai bine de trei decenii distanță, „Duminica Orbului” rămâne un simbol puternic și controversat. Pentru unii, 20 mai 1990 a fost ziua în care România a ratat șansa unei rupturi totale cu trecutul comunist. Pentru alții, a fost un pas necesar într-o perioadă extrem de fragilă și instabilă.

Istoricii și politologii continuă să dezbată semnificația acelor alegeri, însă un lucru este cert: scrutinul din 20 mai 1990 a influențat decisiv evoluția politică, socială și democratică a României moderne.

