Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii

Spectacolul de focuri de artificii de la AlbaFest 2026 va fi unul grandios.

Cele trei zile de sărbătoare ale municipiului Alba Iulia vor culmina cu un megaspectacol de focuri de artificii (spectacol piro-muzical – efecte pirotehnice sincronizate pe fond muzical).

Acesta va avea loc duminică, 14 iunie 2026, între orele 23:00-00:00.

Durata show-ului pirotehnic va fi de minimum 6 minute. Vor fi cel puțin 4 puncte de tragere, dintre care unul la înălțime.

Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a lansat, marți, 19 mai 2026, procedura privind achiziţia de servicii pentru spectacol piro-muzical și efecte speciale la scenă AlbaFest 2026, eveniment programat în perioada 12-14 iunie 2026.

Urmează să fie achiziționate și efecte speciale la scenă:

a). minimum 20 x lansatoare de flăcări (minim 8 x lansatoare de flăcări G-Flame – 4m, minim 12 x lansatoare de

flăcări Wave-Flame – 10m)

b). minimum 6x jeturi de EcoCO2

c). minimum 4 tunuri de confetti/panglici de hârtie cu acționare pirotehnică)

Efectele speciale se vor organiza în datele de 12 iunie 2026, începând cu ora 19.00 pe durata spectacolelor la

scenă, 13 iunie 2026, începând cu ora 19.00, pe durata spectacolelor la scenă, și 14 iunie 2026, începând cu

ora 19.00, pe durata spectacolelor la scenă.

foto: Municipiul Alba Iulia / Facebook – arhivă (cu rol ilustrativ)

