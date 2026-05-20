INCENDIU într-un sat din comuna Horea: O anexă gospodărească a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale

O anexă gospodărească din satul Fericet, comuna Horea, a fost cuprinsă de flăcări, astăzi 19 mai 2026. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale pentru stingerea incendiului.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în sat Fericet, Horea.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă la o anexă gospodărească.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

