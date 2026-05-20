VIDEO ȘTIREA TA | Urs filmat pe o stradă dintr-un sat de lângă Blaj: ,,O fi plecat, dar aveți grijă mare”
Un urs, de dimensiuni reduse, a fost filmat, ieri, 19 mai 2026, în jurul serii, în timp ce alerga pe o stradă din satul Mănărade, în zona Blaj.
Un bărbat care se afla la volanul mașinii a surprins un videoclip în care se poate observa cum animalul sălbatic fuge pe o stradă din oraș. La un moment dat, ursul părăsește carosabilul și intră pe trotuar, însă în scurt timp revine pe drumul principal.
Persoana care a surprins evenimentul a publicat, pe o rețea de socializare, videoclipul alături de următorul text: ,,Nu mai tăiați pădurea. Grijă mare, urs în Mănărade, pe lângă Blaj. Văzut în seara asta, 19.05.2026. O fi plecat, dar aveți grijă mare”.
Videoclipul a adunat sute de reacții din partea internauților și mai multe comentarii:
,,La ceaun și la salam cu el ce mai stați pe gânduri.”, a glumit un bărbat.
,,Săptămâna asta în Valea lunga a fost, Șeica mica, acum Mănărade, anul trecut Lunca și la Micăsasa. Cred că încet, încet toate satele vor avea vizite”, a mai precizat un utilizator.
Citește și: Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Reamitim că, ieri, 19 mai 2026, în comuna Rimetea a fost semnalată prezența unui urs.
„La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Alba la momentul desfășurării acțiunii.
Sursă VIDEO: Sergiu Neamț (Facebook)
