20-23 mai 2026 | Furtuni și ploi abundente în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Furtuni și ploi abundente în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a actulizat, miercuri, 20 mai 2026 informarea meteo de vreme severă emisă în ziua anterioară.

Iată care este anunțul de ultimă oră al meteorologilor:

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 20 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 10.00

Fenomene vizate: instabilitate atmosferica, cantitati de apa insemnate, intensificari ale vantului

In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in special in jumatatea de est a tarii, ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor fi de 20…30 l/mp si izolat de peste 40…50 l/mp.

Vantul va avea intensificari temporare in regiunile estice, iar joi si vineri si in vestul si centrul teritoriului. Vor fi viteze in general de 45…55 km/h, iar in zona montana inalta de 60…90 km/h.

