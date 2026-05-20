Comunicat de presă – 20 mai 2026: Încheierea proiectului „Dotarea Școlii Gimnaziala Blandiana, județul Alba”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA

Comuna BLANDIANA, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 09.08.2023 contractul de finanțare nr. 1106DOT/2023 pentru proiectul cu titlul „DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA” cod F-PNRR-DOTĂRI-2023-6378, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unități de învățământ și Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime și creșterea calității actului educațional prin dotarea cu materiale didactice, mobilier, echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Blandiana, jud. Alba .

În cadrul acestui proiect au fost realizate următoarele obiective:

A fost amenajat și dotat un laborator de informatică cu echipamente digitale și IT;

Au fost dotate sălile de clasă din cadrul școlii cu echipamente digitale și IT;

Sălile de clasă au fost dotate cu mobilier modern și funcțional(bănci , scaune, dulapuri);

Școala a fost dotată cu materiale didactice pentru sășlile de clasă de clasă din cadrul al Școlii Gimnaziale Blandianacum sunt instrumente geometrice, instrumente de măsurare, table magnetice truse geometrice;

Sala de sport a scolii a fost dotată cu echipamente moderne( Saltele de gimnastică școlară individuale și multiple, mingi de fotbal, handbal, volei, basket cosuri /panouri stalpi și inele de basket, porți handbal, fileuri și stațpi de volei, gantere, mingi medicinale, mingi aerobic, plase porți, lada, capră, trambulină sărituri corzi, masa, fileu mingi si palete pentru tenis de masa, sistem sunet, corzi sărituri etc.);

Proiectul și-a atins obiectivele astfel încăt calitatea procesului educative la nivelul comunei a înregistrat o creștere semnificativă.

Valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 1106DOT/2023 este de 294.401,33 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 247.396,08 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 47005,25 lei.

Durata proiectului a fost de 34 luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul august 2023 – mai 2026.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la Primăria Comunei Blandiana, localitatea Blandiana nr.15, județul Alba, tel/fax. 0258/760738, e-mail: [email protected].

