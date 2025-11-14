VIDEO | Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat

Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat

Tunelul Momaia, de pe Autostrada Sibiu-Pitești, prinde contur și ar putea fi deschis circulației mai devreme decât era planificat. Constructorul austriac Porr lucrează cu 550 de muncitori și 170 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4, între Curtea de Argeș și Tigveni, a ajuns la 83%.

Structura de rezistență a ambelor galerii ale tunelului, lungi de 1,35 km, este finalizată, iar acum se montează instalațiile de siguranță și se pregătește turnarea betonului rutier pe căile de rulare.

Pe întreaga secțiune de 9,8 km lucrările sunt în plină desfășurare: se așterne asfalt pe mai multe sectoare, se finalizează poduri și se construiesc clădiri tehnice și sisteme de drenaj necesare pentru funcționarea tunelului.

Deși termenul contractual prevede finalizarea în 2027, ritmul alert al lucrărilor crește șansele ca traficul să fie deschis încă din 2026, cu un an mai devreme. Contractul secțiunii 4, Curtea de Argeș-Tigveni, valorează 1,54 miliarde de lei fără TVA și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Sursa: Facebook – Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA

