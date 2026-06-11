Ludovic Orban, atac frontal la Nicușor Dan: „A avut o ieșire nervoasă”

Ludovic Orban lansează un atac frontal la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că a propus o variantă de premier fără susținere politică și că ignoră realitatea rezultată din votul românilor.

Fostul consilier al șefului statului susține că reacția lui Nicușor Dan reprezintă „o ieșire nervoasă”, provocată de eșecul unei soluții politice pe care chiar el a promovat-o. Potrivit liderului Forța Dreptei, nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier nu are șanse reale de a coagula o majoritate parlamentară.

„După o lună de tergiversări, a venit cu o soluție care nu are nicio legătură cu realitatea politică. Parlamentul reflectă opțiunile cetățenilor, iar această propunere nu este susținută decât de PSD”, a declarat Orban la B1 TV.

Acesta a criticat și apelul președintelui la calm, afirmând că mesajul ar trebui să-i fie adresat chiar lui Nicușor Dan. „Așa se întâmplă când inventezi soluții care nu au legătură nici cu realitatea politică, nici cu democrația și nici cu opțiunile exprimate la urne”, a spus liderul Forța Dreptei.

Orban consideră că, în lipsa unei formule guvernamentale viabile, România ar putea ajunge la alegeri anticipate, pe care le descrie drept o soluție democratică prin care cetățenii să decidă din nou componența Parlamentului.

Totodată, el contestă prezentarea lui Eugen Tomac drept un posibil tehnocrat, amintind că acesta conduce un partid politic. „Dacă îmi dau demisia de la Forța Dreptei sau Ilie Bolojan de la PNL, devenim automat tehnocrați? Este o ipocrizie fără margini”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit Mediafax.

foto – cu rol ilustrativ

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