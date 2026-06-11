PNL a decis: Liberalii nu susțin învestirea guvernului Tomac. ,,Nu are puterea să continue reformele necesare pentru România”
PNL a decis: Liberalii nu susțin învestirea guvernului Tomac. ,,Nu are puterea să continue reformele necesare pentru România”
PNL nu va susține învestirea Guvernului Tomac, a anunțat joi liderul partidului, premierul interimar Ilie Bolojan, după ședința conducerii formațiunii.
Acesta a precizat că parlamentarii liberali nu vor vota Executivul propus, susținând că un guvern fără sprijin politic real nu poate oferi stabilitate și reprezintă doar o încercare de a exonera PSD de responsabilitatea pentru situația actuală a țării.
lie Bolojan a anunţat că parlamentarii PNL nu vor participa la vot sau vor fi prezenţi dar nu vor vota.
,,De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a spus Bolojan, potrivit News.ro.
Preşedintele PNL a mai arătat că „un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire”.
,,Un guvern fără o susţinere politică şi parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condiţiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România şi a situaţia noastră economică, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susţine”, a explicat Bolojan decizia PNL.
El a menţionat că ,,este foarte probabil ca, în această situaţie, să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce iniţiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile bugetului de stat şi care ne creează probleme legate de menţinerea angajamentelor noastre ca ţară în contextul deficitului mare pe care trebuie să îl reducem în continuare”.
,,Din aceste motive care ţin de rezultatele şi de responsabilitatea unui astfel de guvern, am luat decizia să nu susţinem învestirea lui”, a anunţat Bolojan.
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