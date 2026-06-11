FOTO | Echipa SVSU Teiuș, locul I la Concursul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Alba, etapa județeană. Clasamentul

Echipa SVSU Teiuș, locul I la Concursul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Alba, etapa județeană. Clasamentul

Concursurile Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență din Alba și-au desemnat câștigătorii. Pompierii din Teiuș s-au clasat din nou pe locul I la etapa județeană.

La nivelul ISU Alba au fost organizate Concursurile Serviciilor Voluntare și private pentru Situații de Urgență la care au luat parte pompierii voluntari din Sebeș, Cugir, Teiuș, Șpring și pompierii de la operatorii privați Dedeman Alba și Bosch Automotive Blaj.

După 3 probe intense în echipă din care o probă individuală cei mai buni din județul Alba, s-au clasat pe podium arătând multă pricepere și implicare.

Clasamentul este următorul:

La Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență:

– Locul I – Pompierii din Teiuș

– Locul II – Pompierii din Șpring

– Locul III – Pompierii din Cugir

La Serviciile Private pentru Situații de Urgență:

– Locul I – Pompierii de la Dedeman Alba

– Locul II – Pompierii de la Bosch Automotive Blaj

,,Felicitări tuturor pentru participare, implicare, dar mai ales pentru munca și efortul pe care îl fac atunci când comunitatea are nevoie de sprijinul lor”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

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