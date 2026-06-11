Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru speranța și lumina pe care mi le-a adus în viața mea”

Medicul Cristian Țibea a reușit cu succes o operație extrem de dificilă, cu risc major, realizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Pacienta i-a transmis o scrisoare emoționantă de mulțumire.

Mai exact, medicul din Alba Iulia a salvat viața unei paciente diagnosticate cu o formă avansată de cancer. La externare, pacienta a adresat o scrisoare de mulțumire medicului și personalului medical care i-au oferit o nouă șansă la viață.

Mesajul integral publicat de Spitalul Județean de Urgență Alba:

O intervenție chirurgicală de mare complexitate, considerată dificilă și cu risc major chiar și în marile centre universitare, a fost realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Viața unei paciente diagnosticate cu o formă avansată de cancer a fost salvată în urma unei intervenții efectuate de medicul ginecolog Cristian Țibea și echipa medicală implicată în acest caz. La externare, pacienta a adresat o scrisoare de mulțumire medicului și personalului medical care i-au oferit o nouă șansă la viață. Redăm integral mesajul transmis de aceasta:

”Scrisoare de mulțumire adresată domnului doctor ginecolog Țibea Cristian și Spitalului Județean de Urgență Alba

Mă numesc J.I. și doresc să îmi exprim profunda recunoștință față de domnul doctor Țibea Cristian, căruia îi mulțumesc din suflet pentru speranța și lumina pe care mi le-a adus în viața mea și a familiei mele.

Sunt din județul Arad și, din păcate, am fost diagnosticată cu cancer de col uterin într-un stadiu foarte avansat (std IVB). Am urmat toate tratamentele oncologice recomandate, trecând prin radioterapie și chimioterapie. Deși am beneficiat de tratamentul maximal disponibil, tumora nu a dispărut din cauza stadiului avansat al bolii.

După epuizarea tuturor opțiunilor terapeutice, am înțeles că nu se mai poate face nimic și că trebuie să accept această realitate dureroasă. Totuși, o ultimă speranță mi-a fost oferită de comisia oncologică, care mi-a prezentat posibilitatea unei intervenții chirurgicale cu risc foarte mare – practic, șansa de a „juca totul pe o singură carte”.

Medicii oncologi mi-au explicat că șansele de reușită sunt reduse, însă aceasta era singura mea posibilitate. Operația presupunea îndepărtarea tuturor organelor afectate din pelvis: uterul, ovarele, vezica urinară și porțiunea terminală a intestinului. Din cauza complexității și riscurilor intervenției, mi-a fost extrem de greu să iau o decizie.

Când, în sfârșit, am hotărât să fac acest pas, am întâmpinat o nouă dificultate: nu găseam un medic dispus să își asume o intervenție atât de complexă și riscantă. Printre specialiștii recomandați la nivel național s-a aflat și domnul doctor Tibea Cristian. După ce am încercat fără succes să obțin acceptul unor centre universitare, am ajuns la dumnealui.

Prima consultație a început așa cum mă obișnuisem deja: cu prezentarea tuturor riscurilor și complicațiilor posibile. Însă, la final, domnul doctor mi-a spus simplu și direct data operației și câteva cuvinte pe care nu le voi uita niciodată: „Deși tot ceea ce v-am spus sună rău, la final va fi bine.”

Nu mai auzisem cuvântul „bine” de când primisem diagnosticul de cancer. Aceste cuvinte mi-au oferit o speranță pe care nu credeam că o mai pot trăi. După câteva momente de reflecție, am spus acel „Da” pe care îmi doream de mult să îl spun: Da, doresc operația.

Am așteptat aproximativ șase săptămâni până la intervenție. După internare, am mai rămas șapte zile în spital deoarece programul operator era foarte încărcat, iar eu, venind de departe, nu doream să mă întorc acasă și apoi să revin. La început am fost dezamăgită de această așteptare, însă zilele petrecute pe secția de ginecologie m-au făcut să înțeleg că nu sunt singură în această luptă.

Am ascultat poveștile altor paciente aflate în situații asemănătoare și am realizat că nu sunt singura persoană pusă la încercare de o astfel de boală. Din păcate, salonul era plin de femei care treceau prin aceeași suferință. Când un pat se elibera, era ocupat imediat de o altă pacientă cu probleme oncologice similare. Din păcate eu am fost cel mai dificil caz și, într-un fel, exemplul meu le-a oferit și celorlalte paciente curaj și încredere.

Am conștientizat cât de complexă a fost intervenția mea când am aflat că eram singura pacientă programată la operație de domnul doctor în ziua respectivă. Până atunci, domnul doctor efectua două-trei intervenții pe zi, însă în acea zi întreaga atenție era concentrată asupra cazului meu.

A venit și momentul operației. Tot ce îmi mai amintesc este salonul de Terapie Intensivă în care m-am trezit și vestea extraordinară primită de la domnul doctor: „Operația a reușit. Sunteți curată.” Așa cum mi s-a explicat înainte de intervenție, a fost necesară o exenterație pelvină totală, fiind singura șansă de a elimina boala.

Astăzi mă pregătesc de externare. Sunt bine!! Nu este ușor să te acomodezi cu schimbările pe care le implică o astfel de intervenție, însă aceasta este șansa mea la viață și sunt profund recunoscătoare pentru ea.

Mulțumesc întregii echipe medicale care mi-a redat speranța și șansa la viață.

Mulțumesc, domnule doctor Tibea Cristian!

Cu profund respect și recunoștință, J.I.”

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