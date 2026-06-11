CSM Volei Alba Blaj, cea mai bună echipă a județului Alba în 2025, Vittoria Piani – cea mai bună voleibalistă, premii oferite în cadrul Galei Sportului Județean

CSM Volei Alba Blaj a primit trofeul pentru cea mai bună echipă a județului Alba în anul 2025, iar italianca Vittoria Piani a fost desemnată cea mai bună sportivă la ramura volei în anul trecut, distincții oferite în cadrul Galei Sportului Județean organizată de Consiliul Județean Alba.

Este o nominalizare firească, ținând cont de rezultatele excepționale realizate de echipa din „Mica Romă”, în fapt o obișnuiță a ultimului deceniu și jumătate, de când performanța lângă fileu este la rang de artă.

În 2025, „mândria sportivă” a Albei a realizat rezultate deosebite cucerind al optulea titlu și eventul național, la care se adaugă disputarea finalei Cupei CEV și apoi prezența în grupele Champions League.

În urmă cu foarte puțin timp, CSM Volei Alba Blaj a sărbătorit 15 ani de existență. În această perioadă a reușit să devină cea mai galonată echipă din voleiul feminin românesc din ultimele decenii. Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj a reușit, în mai puțin de 13 de ani de existență, să-și treacă în palmares nu mai puțin de 8 titluri de campioană a României, 6 Cupe ale României, 2 Supercupe ale României

Pe plan internațional a reușit să ajungă să dispute, o finală de Liga Campionilor, 3 finale de CEV Cup și o finală de Challenge Cup.

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