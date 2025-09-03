EXCLUSIV | Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, ar putea fi realizat cu finanțare prin programul european SAFE

Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, ar putea fi realizat cu finanțare prin programul european SAFE

Realizarea nodului rutier Cugir, care se află momentan în impas, s-ar putea concretiza grație unei finanțări-surpriză.

Anunțul a fost făcut de un oficial din Alba.

„Probabil că vom avea finanțare pentru nodul de autostradă de la Cugir, pe Programul SAFE”, a afirmat, miercuri 3 septembrie 2025, într-o declarație pentru ziarulunirea.ro, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Marius Hațegan a vizitat, miercuri, 3 septembrie 2025, șantierul noului pod peste râul Mureș de la Blandiana, investiție foarte aproape de finalizare în acest moment.

„Visul celor din Blandiana de atâția ani este în sfârșit îndeplinit și, mai mult decât atât, vor avea deschidere către autostradă”, a spus Marius Hațegan în context.

Ce este Programul SAFE

Programul SAFE este un nou instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare.

SAFE va finanța investiții urgente și la scară largă în baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB).

Obiectivul urmărit este de a stimula capacitatea de producție pentru ca echipamentele de apărare să fie disponibile în caz de nevoie și de a remedia lacunele actuale în materie de capabilități – consolidând, în cele din urmă, gradul general de pregătire pentru apărare al UE.

Indicatori tehnico-economici aprobați

Guvernul României a aprobat în ședința de miercuri, 4 septembrie 2024, indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Nod rutier A1 (km 326+155) – DJ 704 (Cugir)”.

În prezent, pe autostrada A1 km 326+155, la intersecția cu DJ 704 care supratraversează autostrada, în localitatea Șibot, nu este amenajat nici un fel de acces în autostradă.

Necesitatea amenajării acestui nod rutier a fost relevată și în cadrul Studiu de prefezabilitate realizat anul 2016 prin care s-a analizat amplasarea și realizarea de noi noduri rutiere pe autostrăzile existente.

În cadrul documentației tehnico- economice, a fost realizată Analiza multicriterială au fost analizate 3 variante de amenajare a nodului rutier departajate pe bază a trei criterii, respectiv: costul de referință al fiecărei variante, analiza economică-rentabilitatea economică și mediu.

Oportunitatea investiției este dată de faptul că asigură capacitatea de circulație necesară, răspunzând cererii reale de transport, condițiilor corespunzatoare de circulație, cu efecte minime asupra mediului și ale ocupării de terenuri, îmbunătățindu-se fluența traficului și siguranța rutieră, prin reducerea emisiilor poluante, precum și reducerea costurilor de operare.

Categoria de importanță a obiectivului este ,,normală’’ (C), iar categoria bretelelor nodului rutier, din punct de vedere funcțional și al traficului, se încadrează în clasa tehnică III.

Nodul rutier proiectat este amplasat în imediată apropiere a joncțiunii dintre DN 7 cu autostrada A1, la sud de localitatea Șibot.

