VIDEO | La Gala Sportului Județean 2025 din Alba: premii și mențiuni pentru sportivi, antrenori, cluburi și veterani. Lista performerilor din județ

La Gala Sportului Județean 2025 din Alba: premii și mențiuni pentru sportivi, antrenori, cluburi și veterani. Vezi lista performerilor din județ

În cadrul Galei Sportului Județean 2025, eveniment desfășurat la Casa de Studenților din Alba Iulia, pe lângă premiile pentru cel mai bun sportiv și antrenor al anului, la secțiunea sporturi olimpice și sporturi neolimpice, respectiv Alecsandru Boloage și Alin Moldovan (taekwondo), Andrei Irimie și Ovidiu Pănăzan (powerlifting), toți CS Unirea Alba Iulia, plus Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă din Alba, organizatorii au mai acordat o serie de distincții.

Gala Sportului Județean 2025, desfășurată la mijlocul anului 2026, este organizată de Consiliul Judeţean Alba, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Sport.

Au mai fost acordate mențiuni pentru sportivi și antrenori, respectiv distincții pentru structurile sportive din județ care au avut reprezentanți în top, fiind premiați și sportivii masters.

Gala Sportului este un eveniment de recunoaștere a excelenței și înaltei performanțe în sport şi este deja o tradiţie pentru judeţul Alba.

În cadrul acestui eveniment, s-au acordat premii sportivilor și antrenorilor pentru performanţe deosebite în competiţii desfăşurate la nivel naţional şi internaţional.

În cadrul Galei au fost invitați, pentru a fi recompensați sportivii medaliaţi la finalele campionatelor naţionale şi la fazele naţionale ale competiţiilor şcolare precum şi sportivii componenţi ai loturilor naţionale ale României pentru fiecare ramură de sport, participanți la categorii de vârstă peste 12 ani, alături de antrenorii și profesorii acestora.

În cele ce urmează vă prezentăm lista performerilor sportivi premiați

Sportivi MASTERS

1 Dehelean-Mih Mihaela C.S. Unirea Alba Iulia Culturism/Fitness

2 Cioca Ilie C.S.M. Unirea Alba Iulia Atletism

3 Hulea Ovidiu Virgil C.S.M. Unirea Alba Iulia Atletism

4 Polgar Levente C.S.M. Unirea Alba Iulia Atletism

5 Beleiu Iosif Cosmin C.S. Unirea Alba Iulia Atletism

6 Racz Endre C.S. Unirea Alba Iulia Atletism

7 Cîrpaci Nicoleta C.S. Unirea Alba Iulia Atletism

8 Tatu Lucian C.S. Unirea Alba Iulia Atletism

9 Oberan Ovidiu Claudiu C.S. Unirea Alba Iulia Atletism

10 Hârjoc Vasile C.S. Metalurgistul Cugir Atletism

11 Morar Călin C.S. Metalurgistul Cugir Atletism

12 Giurgiu Călin Iosif C.S. Metalurgistul Cugir Atletism

13 Zăgrean Aurelian Atletic Club „Mica Romă” Blaj Atletism

14 Deac Adrian Cristian Atletic Club „Mica Romă” Blaj Atletism

15 Ileană Dan Vasile C.S.M. Unirea Alba Iulia Înot

16 Ileană Radu Simion C.S.M. Unirea Alba Iulia Înot

17 Palfi Janos Attila C.S.M. Unirea Alba Iulia Înot

Structuri sportive din județul Alba

1 Clubul Sportiv UNIREA Alba Iulia

2 Clubul Sportiv Municipal UNIREA Alba Iulia

3 Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

4 Liceul cu Program Sportiv – Clubul Sportiv Școlar Alba Iulia

5 Clubul Sportiv Școlar Blaj

6 Clubul Sportiv Atletic Club “MICA ROMĂ” Blaj

7 Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia

8 Clubul Sportiv Metalurgistul Cugir

9 Asociația Sportivă Bridge Club APULLUM Alba Iulia

10 Asociația Club Sportiv KARATE FOREVER Alba Iulia

11 Clubul Sportiv Dojokan Activ Aiud

12 Clubul Sportiv Comunal Bistra

13 Club Sportiv Zamolxis Alba Iulia

14 Asociația Club Sportiv de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia

15 Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

16 Club Sportiv ProDance 2007 Cugir

17 Asociația Sportivă Tenis Club Sun Alba Iulia

18 Asociația Sportivă Tenis Club Dura Sebeș

19 Asociația Club Sportiv Atletich Aiud

20 Asociația Sportivă Luceafărul Jidvei

21 Clubul Sportiv Dragonii Alba Iulia

22 Asociația Județeană de Fotbal Alba

Cea mai bună echipă a județului Alba în anul 2025 și cea mai bună sportivă la ramura de sport Volei în anul 2025

Premiul oferit C.S.M. VOLEI ALBA BLAJ, sportiva VITTORIA PIANI

Sportivi și antrenori pe fiecare ramură de sport

ORDINE ALFABETICĂ – DISTINCT FIECARE RAMURĂ DE SPORT

Airsoft

1 Pop Daniel Valentin Asociația Club Sportiv de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia

2 Stanciu Denis Cosmin Asociația Club Sportiv de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia

3 Man Mihaela Asociația Club Sportiv de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia

4 Cofariu Valentin Adrian Asociația Club Sportiv de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia

5 Soporan Bianca Maria Asociația Club Sportiv de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia

ANTRENORI

6 Pop Alexandru Asociația Club Sportiv de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia

7 Florea Alexandru Tudor Asociația Club Sportiv de Airsoft „Super Daddys” Alba Iulia

Cel mai bun sportiv la ramura de sport Airsoft, în anul 2025, Pop Daniel Valentin, premiu oferit de Ion DUMITREL

În anul competițional 2025 acesta a reușit să cucerească titlul de campion național la categoria +22 ani, iar la finele lui 2024 devenea vicecampion național la categoria de vârstă 18—21 ani.

Arc istoric

1 Anton Valentin C.S.M. Unirea Alba Iulia

2 Kiss Kinga Ildiko C.S.M. Unirea Alba Iulia

3 Ladanyi Arpad Csaba C.S.M. Unirea Alba Iulia

4 Ladanyi Laura C.S.M. Unirea Alba Iulia

5 Sîrbu Alexandru Daniel C.S.M. Unirea Alba Iulia

6 Sîrbu Daniela C.S.M. Unirea Alba Iulia

7 Szabo Iuliu C.S.M. Unirea Alba Iulia

8 Crețu Marius Dumitru C.S.M. Unirea Alba Iulia

9 Mărgineanu Grigore Adrian C.S.M. Unirea Alba Iulia

ANTRENOR

10 Ladanyi Arpad Csaba C.S.M. Unirea Alba Iulia. Cel mai bun sportiv la ramura de sport Arc Istoric, în anul 2025, Kiss Kinga Ildiko, premiu oferit de Ion DUMITREL

În anul competițional 2025 sportiva a cucerit nu mai puțin de 8 medalii la Campionatele naționale. Dintre acestea 3 medalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz.

Atletism

SPORTIVI

1 Cristea Alexandra-Maria C.S. Unirea/L.P.S. Alba Iulia

2 Ardean Andreea Larisa C.S. Unirea/L.P.S. Alba Iulia

3 Petrescu Elena C.S. Unirea Alba Iulia

4 Gafița Andrei C.S. Unirea/C.S.M. Unirea Alba Iulia

5 Blaga Mihaela Maria Atletic Club „Mica Romă” Blaj/C.S.U. Alba Iulia

6 Komives Denisa C.S.Ș. Blaj

7 Șavlovschi Alin Mihai Atletic Club „Mica Romă” Blaj

8 Ștefan Lucian C.S. Universitar Alba Iulia/Atletic Club „Mica Romă” Blaj

9 Cozma George David C.S.Ș/Atletic Club „Mica Romă” Blaj

10 Porca Dariana Maria A.C.S. Atletich Aiud

11 Cordea Roxana Maria Asociația Sportivă Luceafărul Jidvei

12 Corfiță George Andrei C.S.M. Unirea Alba Iulia

ANTRENORI

13 Avram Gabriel L.P.S./C.S. Unirea Alba Iulia

14 Bucerzan Mariana CS Unirea Alba Iulia

15 Vlas Mihaela Simona LPS/CS Unirea Alba Iulia

16 Man Cristina C.S.Ș./AC Mica Romă Blaj/C.S.U. Alba Iulia

17 Miklos Rareș Imre CSȘ Blaj

18 Bozdog Ioana Niculina A.C.S. Atletich Aiud

19 Gaspar Andras Asociația Sportivă Luceafărul Jidvei

20 Hăprian Gheorghe CS Metalurgistul Cugir

Cel mai bun sportiv la ramura de sport atletism, în anul 2025, Blaga Mihaela Maria, premiu oferit de Ion DUMITREL. Sportivă legitimată la Atletic Club „Mica Romă” Blaj și C.S.U. Alba Iulia și pregătită sub îndrumarea antrenoarei Cristina Man

În 2025 a reușit numeroase rezultate de top pe plan național: 4 titluri de campioană națională: la 5000 m seniori, 3000 m obstacole U23, 10.000 m U23, 5 km alergare pe șosea; 2 medalii de argint în probele de 1500 m și cros, ambele la U23; 2 medalii de bronz în probele de 3000 m U23 și 10.000 m seniori

Pe plan internațional, în 2025, Mihaela a participat la Jocurile Mondiale Universitare, în proba de 3000 m obstacole, unde s-a clasat pe locul 16.

Baschet

Echipa vicecampioană națională școlară la baschet în anul 2025, în componența:

SPORTIVELE

1 Bălaș Alina Natalia LPS Alba Iulia

2 Birău Alexia Maria LPS Alba Iulia

3 Jitaru Antonia Terezia LPS Alba Iulia

4 Pănescu Alexia Maria LPS Alba Iulia

5 Nichimiș Maria LPS Alba Iulia

6 Baicon-Cibian Ingrid LPS Alba Iulia

7 Niga Maya Ioana LPS Alba Iulia

8 Onea Karina Maria LPS Alba Iulia

9 Cata Eliza LPS Alba Iulia

10 Cioara Cristina Maria LPS Alba Iulia

ANTRENOR Premiul oferit

11 Profesor Urian Valentin Ioan L.P.S. Alba Iulia

Cel mai bun sportiv la ramura de sport baschet, în anul 2025, Onea Karina Maria, premiu oferit de Ion DUMITREL

Box

SPORTIVI

1 Dorobanțu Alexandru C.S. Unirea Alba Iulia

2 Popescu David C.S.M. Unirea Alba Iulia

ANTRENORI

3 Paștiu Nicolae CS Unirea Alba Iulia

4 Dărămuș Andrei C.S.M. Unirea Alba Iulia

Cel mai bun sportiv la ramura de sport box,în anul 2025, Dorobanțu Alexandru, premiu oferit de Ion DUMITREL În 2025, sportivul legitimat la CS Unirea Alba Iulia și pregătit de către Maestrul Emerit, Nicolae Paștiu, a reușit să cucerească medalia de bronz la seniori – U22, categoria 85 kg.

Bridge

SPORTIVI

1 Baghiu Abigail A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

2 Gârneață Dragoș A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

3 Ioniță Robert A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

4 Lupsan Corina A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

5 Onea Monica A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

6 Maior Horia Alexandru A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

7 Filip Florinel A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

ANTRENORI

8 Gârneață Monica A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

9 Grigoriu Mihai Adrian A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

10 Voinescu Dan A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

11 Oroșan Marius A.S. Bridge Club Apullum Alba Iulia

Cel mai bun sportiv la ramura de sport Bridge, în 2025, Ioniță Robert, premiu oferit de Ion DUMITREL

În 2025, acesta a făcut parte din echipa de seniori României cu care a devenit campion balcanic la Stara Zagora – Bulgaria și cu care s-a clasat pe locul 5 la Campionatul Mondial din Danemarca.

Ciclism

SPORTIVI

1 Malnasi Attila Jozsef C.S.M. Unirea Alba Iulia

2 Măda Miruna C.S.M. Unirea Alba Iulia

3 Măda Radu Marian C.S.M. Unirea Alba Iulia

4 Măda Maria C.S.M. Unirea Alba IuliaCel mai bun sportiv la ramura de sport Ciclism, în 2025, Malnasi Attila Jozsef, premiu oferit de Ion DUMITREL

În 2025, acesta a reușit să cucerească titlul de campion balcanic la MTB Maraton Elite, în Bosnia Hertegovina.

A cucerit două Cupe ale României la MTB Maraton și ciclocros CX categoria Elite masculin.

De asemenea a mai cucerit și 2 medalii de bronz la Campionatele naționale.

Dans Sportiv

SPORTIVI

1 Orzeiu Lukas Theodor C.S.M. Unirea Alba Iulia

2 Urs Maya Andreea C.S.M. Unirea Alba Iulia

3 Ploia Răzvan Marian Club Sportiv ProDance 2007 Cugir

ANTRENORI

4 Ionescu Ionuț C.S.M. Unirea Alba Iulia

5 Ionescu Bianca C.S.M. Unirea Alba Iulia

6 Prodan Sergiu Robert Club Sportiv ProDance 2007 Cugir

Cel mai bun sportiv al județului Alba la ramura de sport Dans Sportiv, în 2025, Ploia Răzvan Marian, premiu oferit de Ion DUMITREL Sportivul legitimat la Club Sportiv ProDance 2007 Cugir, a reușit în decembrie 2024 să devină campion al României la categoria 16-18 ani(Youth), Clasa D – Latino , făcând pereche cu dansatoarea Runcan Diana de la Quickstep Cluj Napoca.

Haltere

SPORTIVI

1 Deac Roxana Gabriela C.S. Unirea Alba Iulia

2 Giosan Luca LPS/CSȘ Alba Iulia

ANTRENOR

3 Ordean Ioan Daniel L.P.S./C.S. Unirea Alba Iulia

Cel mai bun sportiv al județului Alba la ramura de sport Haltere, în 2025, Deac Roxana Gabriela, premiu oferit de Ion DUMITREL În 2025 sportiva a reușit să cucerească 3 medalii de bronz la Campionatele naționale de Juniori I, U20.

Înot

SPORTIVI

1 Zsebe Andrea-Maria LPS/CSȘ Alba Iulia

2 Truță Adrian Sebastian LPS/CSȘ Alba Iulia

3 Ileană-Pienariu Ilinca LPS/CSȘ Alba Iulia

4 Turuș Matei-Florin LPS/CSȘ Alba Iulia

5 Bucatcă Tudor-Nicolae LPS/CSȘ Alba Iulia

6 Radu Alex Nicolas LPS/CSȘ Alba Iulia

7 Lefter Alexandra LPS/CSȘ Alba Iulia

8 Begov-Ungur David LPS/CSȘ Alba Iulia

ANTRENORI

9 Bob Daniela-Rodica L.P.S. Alba Iulia

10 Bob Nicolae L.P.S. Alba Iulia

11 Lobonțiu Marius Daniel L.P.S. Alba Iulia

Cel mai bun sportiv la ramura de sport Înot, în 2025, este Zsebe Andrea-Maria, premiu oferit de Ion DUMITREL. În 2025 sportiva a obținut titlul de vicecampioană națională în proba de 100 m bras și medalia de bronz în proba de 50 m bras, ambele la junioare 2.

Judo

SPORTIVI

1 Sibișan Alexandru C.S. Unirea Alba Iulia

2 Bogdan Laura Alexia C.S. Unirea Alba Iulia

ANTRENORI

3 Dinu Cristian L.P.S./C.S. Unirea Alba Iulia

4 Dinu Alin C.S. Unirea Alba Iulia

Cel mai bun sportiv al județului Alba la ramura de sport Judo, în anul 2025, Bogdan Laura Alexia, premiu oferit Ion DUMITREL

Sportiva legitimată la CS Unirea Alba Iulia, este componentă a lotului național și se află în pregătire la Centrul Olimpic de la Cluj Napoca. În ultimii ani duce o luptă strânsă pentru titlul de cel mai bun judoka al județului cu celălalt component al lotului național, Alexandru Sibișan, care la rândul său merită pe deplin felicitat pentru rezultatele din 2025, multiplu campion național și cu podiumuri reușite in Cupa Europei.

Alexia Bogdan a reușit în 2025 o serie de rezultate notabile: locul 5 la Campionatele Europene U23, desfășurate la Pila—Polonia, categoria 48 kg, s-a clasat pe locul 1 la etapa de Cupa Europeană U21, desfășurată în Turcia, la Istanbul, a obținut locul 7 la Campionatul Mondial de Juniori, în Lima – Peru, a obținut mai multe medalii naționale atât la categoria sa de vârstă U21 cât și la cele superioare U23 și Senioare.

Kaiac-canoe

Pentru prima oară un sportiv de la această ramură reușește o clasare pe podiumurile naționale și astfel obține prezența în cadrul Galei.

SPORTIVI

1 Pop Rebeca Maria Clubul Sportiv Dragonii Cetății Alba Iulia

ANTRENOR

2 Cămărășan Cătălin Ioan Clubul Sportiv Dragonii Cetății Alba Iulia

Cel mai bun sportiv al județului Alba la ramura de sport Kaiac-canoe, în anul 2025, Pop Rebeca Maria, premiu oferit Ion DUMITREL Sportiva a obținut medalia de bronz în proba de caiac simplu, 3 km, junioare 3, U12

Karate – Arte Marțiale – I

Artele marțiale au cea mai numeroasă reprezentare în această gală astfel încât o să-i invităm pe scenă în 2 grupe.

Prima grupa este formată doar din reprezentanți de la Clubul Sportiv Comunal Bistra.

SPORTIVI

1 Mboh Tania Maurissa C.S.C. Bistra

2 Pleșa Tudor Ștefan C.S.C. Bistra

3 Motora Eduard C.S.C. Bistra

4 Pripon Mara C.S.C. Bistra

5 Pripon Cătălin Alin C.S.C. Bistra

6 Colda Mălina Oana C.S.C. Bistra

7 Radu Anamaria Alexandra C.S.C. Bistra

8 Golgoț Alexandru C.S.C. Bistra

9 Mc Laughlin Jason Michael C.S.C. Bistra

10 Mărgăian Adriana Elena C.S.C. Bistra

11 Balea Ioana Denisa C.S.C. Bistra

12 Balea Ioana C.S.C. Bistra

13 Pleșa Eduard C.S.C. Bistra

14 Mihețiu Elias C.S.C. Bistra

15 Bonte Alexandra Maria C.S.C. Bistra

16 Mihețiu Denis C.S.C. Bistra

17 Gligor Ciprian Traian C.S.C. Bistra

18 Rîșteiu Mihai C.S.C. Bistra

19 Balea David C.S.C. Bistra

20 Toader Adriana Maria C.S.C. Bistra

21 Balea Maria Sofia C.S.C. Bistra

22 Ionescu Ana Maria C.S.C. Bistra

23 Neag Sicoe Anastasia C.S.C. Bistra

24 Pădurean David Darius C.S.C. Bistra

25 Miheț Eduard C.S.C. Bistra

26 Avram Luiza Mihaela C.S.C. Bistra

27 Oneț Ioana C.S.C. Bistra

28 Drăgoiu Elena Cornelia C.S.C. Bistra

29 Popa Eduard C.S.C. Bistra

30 Gomboș Denisa C.S.C. Bistra

31 Narița Miruna C.S.C. Bistra

32 Roșu Anamaria C.S.C. Bistra

33 Bădău Andrei C.S.C. Bistra

34 Selage Sebastian C.S.C. Bistra

35 Drăgoiu Mihai C.S.C. Bistra

36 Gligor Cătălina C.S.C. Bistra

37 Popa Eric C.S.C. Bistra

38 Berindeie Mihai C.S.C. Bistra

39 Bordea Luca C.S.C. Bistra

ANTRENOR

40 Pripon Cecilia Viviana C.S.C. Bistra

Karate – Arte Marțiale – II

Urmează grupa a doua formată din reprezentanți de la celelalte structuri sportive cu performanțe deosebite în această ramură sportivă

SPORTIVI

1 Suciu Vasile Anamaria C.S.M. Unirea Alba Iulia

2 Țîr Jessica C.S.M. Unirea Alba Iulia

3 Stoica Elisea C.S.M. Unirea Alba Iulia

4 Țîr Miruna C.S.M. Unirea Alba Iulia

5 Sută Ariana C.S.M. Unirea Alba Iulia

6 Ciucă Iulia C.S.M. Unirea Alba Iulia

7 Oarfă Andra C.S.M. Unirea Alba Iulia

8 Lebădă Eliza C.S.M. Unirea Alba Iulia

9 Pavel Marian C.S.M. Unirea Alba Iulia

10 Florescu Andrei C.S.M. Unirea Alba Iulia

11 Gliga Andrei A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

12 Ienciu Laurențiu A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

13 Glodean Daria A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

14 Peșterean Alexandra A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

15 Pantea Patrik A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

16 Ienciu Gabriel A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

17 Rad Sonia A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

18 Pașca Andreea A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

19 Drăgan Melisa A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

20 Popa Mirela A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

21 Popa Ana Maria A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

22 Gavrilă Robert A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

23 Corb Ruxandra A.C.S. Karate Forever Alba Iulia

24 Răspopescu Muntean George C.S. Dojokan Activ Aiud

25 Barbu Antonia C.S. Dojokan Activ Aiud

26 Toplicean Alisa C.S. Dojokan Activ Aiud

27 Toplicean Erica C.S. Dojokan Activ Aiud

28 Gheoghiu Iulia C.S. Dojokan Activ Aiud

29 Bande Naomi C.S. Dojokan Activ Aiud

30 Duma Sorana C.S. Dojokan Activ Aiud

31 Rotaru Iannis Alexandru C.S. Metalurgistul Cugir

32 Turlea Alejandro Traian C.S. Metalurgistul Cugir

33 Pop Lichtenstein Paul Florin C.S. Metalurgistul Cugir

34 Dărăban Cristian C.S. Metalurgistul Cugir

35 Fodor Antonia Rebeca C.S. Metalurgistul Cugir

36 Truță Ștefania Iulia C.S. Metalurgistul Cugir

37 Mărginean David Iulian C.S. Metalurgistul Cugir

38 Orban Eric C.S. Metalurgistul Cugir

39 Pleșa Cristian Ioan C.S. Metalurgistul Cugir

ANTRENORI

43 Băluță Alina ACS Karate Forever Alba Iulia

44 Mercan MihaiACS Karate Forever Alba Iulia

45 Băluță Ioan Simion CSM Unirea Alba Iulia

46 Crăciun Nicolae CS Dojokan Activ Aiud

47 Pricob Vasile CS Metalurgistul Cugir

Cel mai bun sportiv la ramura de sport Arte Marțiale – Karate,în 2025, Răspopescu Muntean George, premiu oferit de Ion DUMITREL. La această ramură sportivă, nu mai puțin de 5 sportivi au avut punctajul pentru cea mai valoroasă performanță identic. Astfel că după însumarea punctelor pentru toate performanțele obținute în 2025, sportivul legitimat la CS Dojokan Activ Aiud a obținut cel mai mare total.

Merită felicitați și amintiți și ceilalți 4 performeri: Gliga Andrei, Motora Eduard, Gligor Ciprian Traian și Colda Mălina.

Sportivul aiudean a obținut următoarele rezultate, toate la categoria juniori: La Campionatul Mondial de Karate WUKF, desfășurat la Malmo, în Suedia: 3 medalii de aur – Kumite Individual, Kumite Rotativ și Kumite Echipe Shobu Shanbon, 1 medalie de bronz – Kumite Individual Open Shobu Shanbon. La Campionatul European de Karate WUK, desfășurat la Riga, Letonia: 2 medalii de argint – Kumite Individual și Kumite Rotativ Echipe Shobu Shanbon; 2 medalii de bronz – Kumite Individual Open Shobu Shanbon și Kumite Echipe Shobu Shanbon. La Campionatele naționale a obținut titlul de campion național la Kumite individual.

Orientare

SPORTIVI

1 Zincă Andreea Maria C.S. Unirea Alba Iulia

2 Zincă Alexandru C.S. Unirea Alba Iulia

3 Zincă Ionuț Alin C.S. Unirea Alba Iulia

4 Bogya Tamas C.S. Unirea Alba Iulia

5 Milea Radu C.S. Unirea Alba Iulia

ANTRENOR

Anghel Marius C.S. Unirea Alba Iulia

Cel mai bun sportiv la ramura de sport Orientare, în 2025, Zincă Ionuț Alin, premiu oferit de Ion DUMITREL. Este sportivul cu cele mai bune rezultate internaționale din istoria orientării din Romania.

În 2025 a obținut 8 medalii la Campionatele naționale, dintre care 4 de aur, 2 de argint și 2 de bronz, toate la Seniori.

La Campionatele Europei de Sud-Est, desfășurate în Bulgaria, a cucerit medalia de aur în proba de Medie distanță și pe cea de argint în proba de Lungă Distanță.

Polo

În 2025, echipa de Senioare a CSM Unirea Alba Iulia a reușit eventul, după câștigarea Cupei României a reușit să cucerească în premieră titlul de campioană națională. Acesta a fost reeditat și în 2026.

Trebuie menționat faptul că, tot în premieră, echipa a participat în Cupele Europene și că nu mai puțin de 5 sportive uniriste sunt componente ale lotului național al României.

SPORTIVELE

1 Dvorzhetska Mariia C.S.M. Unirea Alba Iulia

2 Laboncz Nikolette C.S.M. Unirea Alba Iulia

3 Nagy Debora C.S.M. Unirea Alba Iulia

4 Vrânceanu Chelsea C.S.M. Unirea Alba Iulia

5 Garlobo Adriana C.S.M. Unirea Alba Iulia

6 Diaz Mesa Cecilia C.S.M. Unirea Alba Iulia

7 Lopez Perez Yanisbel C.S.M. Unirea Alba Iulia

8 Rakhmanova Madina C.S.M. Unirea Alba Iulia

9 Matei Guiman Alexia C.S.M. Unirea Alba Iulia

10 Vîrtosu Dorofea C.S.M. Unirea Alba Iulia

11 Novăcean Amalia C.S.M. Unirea Alba Iulia

12 Gordan Lorena C.S.M. Unirea Alba Iulia

13 Lorincz Jazmin C.S.M. Unirea Alba Iulia

14 Chira Patricia C.S.M. Unirea Alba Iulia

15 Cociș Ioana C.S.M. Unirea Alba Iulia

16 Oroszfai Krisztina C.S.M. Unirea Alba Iulia

17 Borodachi Victoria C.S.M. Unirea Alba Iulia

18 Samuel Denisa C.S.M. Unirea Alba Iulia

19 Cazan Renata C.S.M. Unirea Alba Iulia

ANTRENORI



20 Pocol Ovidiu CSM Unirea Alba Iulia

21 Rus Viorel CSM Unirea Alba Iulia

Cea mai bun sportivă pe ramura de sport Polo, în 2025, Dvorzhetska Mariia, , premiu oferit de Ion DUMITREL

Sportiva originară din Ucraina a ales să reprezinte România din 2022 de când a primit cetățenia română. Este în prezent portarul echipei naționale de Senioare a țării noastre

La finele săptămânii trecute, Mariia a făcut un pas important în viața ei unindu-și destinele cu jumătatea sa, prilej pentru care dorim și noi să-i urăm din inimă „CASĂ DE PIATRĂ”!

Powerlifting

SPORTIVI

1 Irimie Andrei Nicolae C.S. Unirea Alba Iulia

2 Lupaș Ionuț Florin C.S. Unirea Alba Iulia

3 Cazacu Alexandra Nicoleta C.S. Unirea Alba Iulia

4 Ordean Ioan Daniel C.S. Unirea Alba Iulia

5 Todorescu Bianca Renilda C.S. Unirea Alba Iulia

6 Bogdan Vasile C.S. Unirea Alba Iulia

7 Trif Vlad Ionuț C.S. Unirea Alba Iulia

8 Cazacu Alexandru Răducu C.S. Unirea Alba Iulia

9 Oțoiu Lucian C.S. Unirea Alba Iulia

10 Meszaros Adelin Gabriel C.S. Unirea Alba Iulia

11 Deac Roxana Gabriela C.S. Unirea Alba Iulia

12 Pistănilă Ionuț C.S. Unirea Alba Iulia

13 Oneț Rareș Petru C.S. Unirea Alba Iulia

14 Mureșan Crucian Tiberiu C.S. Unirea Alba Iulia

15 Pănăzan Diana C.S. Unirea Alba Iulia

16 Cânda Petru C.S. Unirea Alba Iulia

17 Bejenariu Paul Constantin C.S.U. Alba Iulia

18 Cazacu Vasile Sorin C.S.U. Alba Iulia

19 Popșa Silviu C.S.U. Alba Iulia

20 Pașca Bogdan Emanuel C.S.U. Alba Iulia

21 Vasilescu Andreea Luminița C.S.U. Alba Iulia

22 Arion George Simion C.S.U. Alba Iulia

23 Zamfirescu Alexandra C.S.U. Alba Iulia

24 Muntean David Ștefan C.S.U. Alba Iulia

25 Calmîc Ion C.S.U. Alba Iulia

26 Hideg Dan Andrei C.S.U. Alba Iulia

27 Eastman Gândilă Ștefan C.S.U. Alba Iulia

28 Ioniță Elena Raluca C.S.U. Alba Iulia

29 Moldoveanu Adrian C.S.U. Alba Iulia

30 Tudor Adrian C.S.U. Alba Iulia

31 Udrea Rareș C.S.U. Alba Iulia

32 Voina Ioan C.S.U. Alba Iulia

33 Biro Elod C.S. Zamolxis Alba Iulia

34 Groza Ioan Liviu C.S. Zamolxis Alba Iulia

35 Jeler Nicolae Alexandru C.S. Zamolxis Alba Iulia

36 Iacob Jasmina Ariana C.S. Zamolxis Alba Iulia

37 Kuna Lorinc C.S. Zamolxis Alba Iulia

38 Pătruț Marius Mihai C.S. Zamolxis Alba Iulia

ANTRENOR

39 Pănăzan Ovidiu C.S.U./C.S. Unirea/C.S. Zamolxis Alba Iulia

Cel mai bun sportiv la ramura de sport Powerlifting, în 2025, Irimie Andrei Nicolae, premiul oferit de Ion DUMITREL. Acesta a devenit campion mondial de seniori, la disciplina împins din culcat, categoria 83 kg, la Campionatul Mondial de Seniori desfășurat în Islanda, în luna noiembrie 2024.

La Campionatele Naționale de Seniori a obținut o întreagă salbă de medalii, 6 de aur, 2 de argint și una de bronz.

Rugby

În 2025, echipele feminine de rugby în 7 de la CSM Unirea Alba Iulia au reușit reușit să devină campioane naționale la junioare și să cucerească medaliile de bronz în competiția senioarelor.

Nu mai puțin de 12 dintre jucătoarele acestor echipe au reprezentat cu cinste județul Alba în calitate de componente ale loturilor naționale ale României.

SPORTIVI

1 Anca Ștefania C.S.M. Unirea Alba Iulia

2 Cârja Carmen C.S.M. Unirea Alba Iulia

3 Ciobanu Nicoleta C.S.M. Unirea Alba Iulia

4 Ciobanu Maria C.S.M. Unirea Alba Iulia

5 Gontineac Olivia Rose C.S.M. Unirea Alba Iulia

6 Gorcioaia Maria C.S.M. Unirea Alba Iulia

7 Cuc Alexandra C.S.M. Unirea Alba Iulia

8 Bocan Oana C.S.M. Unirea Alba Iulia

9 Tilici Sorina C.S.M. Unirea Alba Iulia

10 Venczel Diana-Bianca C.S.M. Unirea Alba Iulia

11 Mătăsaru Cristina-Petronela C.S.M. Unirea Alba Iulia

12 Hosu Simina-Ecaterina C.S.M. Unirea Alba Iulia

13 Durnoiu Silvia Bianca C.S.M. Unirea Alba Iulia

14 Ștefăniță Ariana C.S.M. Unirea Alba Iulia

15 Soporan Almirena-Natalia C.S.M. Unirea Alba Iulia

16 Rusu Raquel-Ruxandra C.S.M. Unirea Alba Iulia

17 Luca Carina C.S.M. Unirea Alba Iulia

18 Dărăban Andrada C.S.M. Unirea Alba Iulia

19 Miklos Andrada-Claudia C.S.M. Unirea Alba Iulia

20 Trif Ioana-Elisabeta C.S.M. Unirea Alba Iulia

ANTRENORI

21 Rus Sorin C.S.M. Unirea Alba Iulia

22 Tarcan Alexandru C.S.M. Unirea Alba Iulia

23 Tarcan Nicolae C.S.M. Unirea Alba Iulia

24 Cotae Cristian C.S.M. Unirea Alba Iulia

Cel mai bun sportiv la ramura de sport Rugby, în anul 2025, Anca Ștefania , premiu oferit de Ion DUMITREL

Sportiva uniristă este componenta de bază a echipei naționale de Rugby a României.

Șah

Sport cu tradiție în județul Alba cu performanțe frumoase realizate în istoria lui.

SPORTIVI

1 Costachi Mihnea C.S.M. Unirea Alba Iulia

2 Gomboș Ioan Mihai C.S.M. Unirea Alba Iulia

3 Grădinaru Andra C.S.M. Unirea Alba Iulia

ANTRENOR

4 Costachi Mihnea C.S.M. Unirea Alba Iulia

Cel mai bun sportiv al județului la ramura de sport Șah, în 2025, Costachi Mihnea, premiu oferit de Ion DUMITREL.

Mihnea a obținut următoarele rezultate: locul 4 la Campionatul European de Șah Dezlegări desfășurat în Atena, Grecia; triplu campion național în probele de Șah Dezlegări și Blitz; este de asemenea și un antrenor dedicat și un polisportiv care participă la competiții de ciclism și alergare

Taekwondo

Ramură de sport, disciplină olimpică cu un număr tot mai mare de practicanți.

SPORTIVI

1 Vas Karina Andreea C.S. Unirea Alba Iulia

2 Grapa Andrei Emanuel C.S. Unirea Alba Iulia

3 Boloage Alecsandru C.S. Unirea Alba Iulia

4 Popa Vasile C.S. Unirea Alba Iulia

5 Jelea Candea Eduard C.S. Unirea Alba Iulia

6 Ciontea Bianca Andreea C.S. Unirea Alba Iulia

7 Boloage Miruna C.S.M. Unirea Alba Iulia

8 Boca Rareș C.S.M. Unirea Alba Iulia

ANTRENOR

9 Moldovan Alin CS Unirea/CSM Unirea Alba Iulia

Cel mai bun sportiv al județului la ramura de sport Taekwondo, în 2025, Boloage Alecsandru, premiu oferit de Ion DUMITREL. În 2025 acesta a obținut o serie de rezultate foarte bune culminând cu câștigarea medaliei de bronz la Campionatul European de Tineret.

Alecsandru a cucerit titlurile naționale la toate cele trei categorii de vârstă, juniori, tineret și seniori.

El a obținut medalia de argint la Greece Open Junior.

Tenis

SPORTIVA

1 Bulgaru Miriam Bianca C.S.M. Unirea Alba Iulia

2 Dumitru Brândușa Roxana Asociația Sportivă Tenis Club Sun Alba Iulia

3 Șandru Ioana Maria Asociația Sportivă Tenis Club Dura Sebeș

ANTRENOR

4 Brătulescu Ionuț C.S.M. Unirea Alba Iulia

5 Moldovan Ioan Călin Asociația Sportivă Tenis Club Sun Alba Iulia

6 Rahovean Ștefan Asociația Sportivă Tenis Club Dura Sebeș

Cel mai bun sportiv al județului Alba la ramura de sport Tenis, în 2025, Bulgaru Miriam Bianca, premiu oferit de Ion DUMITREL

Miriam se află pe locul 5, cu 152.500 de puncte, în clasamentul național la Senioare întocmit de către Federația Română de Tenis.

A reușit să acceadă în Top 200 mondial, cea mai bună clasare în ierarhia mondială WTA fiind înregistrat în luna septembrie 2025, locul 168.

Tot în septembrie 2025 a reușit să câștige turneul WTA 125 de la București.

Volei

Ramura sportivă cu tradiție și performanțe deosebite în Blaj.

De acolo vin și laureații anului la această disciplină. Pe lângă performanțele echipei CSM Volei Alba Blaj prezentate mai devreme, în 2025 mai avem următorii medaliați:

SPORTIVELE

Echipa Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj – vicecampioană națională școlară, fete liceu, sub îndrumarea doamnei Profesor Tătar-Rotar Raluca Valentina – în componența:

1 Barna Brianna Maria

2 Mărginean Iulia Jasmine

3 Mihu Mara Miriam

4 Săbăduș Amira Ana Maria

5 Ștefănescu Rania Lara

6 Ocenic Daria Maria

7 Oltean Antonia Raluca

8 Rusu Gabriela Larisa

9 Bonde-Păltinișanu Sara Maria

10 Gruiescu Anastasia

Echipele de Beach Volley ale C. S. Ș. Blaj, antrenor Marcu Silvia – în componența:

1 Dancu Antonio

Medalii de argint și bronz la Campionatele Naționale

Locul 4 la Campionatele Balcanice U18

2 Iuga Tudor

3 Denes David Medalie de bronz la Campionatele Naționale

4 Moldovan Sergiu

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