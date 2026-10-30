Curier Județean

Adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, cu dosar penal: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini 

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

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Adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, cu dosar penal: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini

Un adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie 2026, în jurul orei 13.30, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Lunca Mureșului, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Lunca Mureșului.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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