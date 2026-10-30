Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscriere începe pe 3 noiembrie. Ce sume pot primi românii pentru achiziția unei mașini noi

Programul Rabla Auto 2026 reia înscrierile începând de marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00. Ministerul Mediului va pune la dispoziție un buget de 35,4 milioane de lei pentru persoanele care vor să cumpere vehicule noi, după ce o parte din fondurile rezervate în etapele precedente nu a fost utilizată.

Anunțul a fost făcut joi, 29 octombrie. Noua rundă se adresează inclusiv celor care nu au obținut finanțare în sesiunile anterioare, iar banii disponibili provin din sume alocate unor solicitări pentru care procedurile de acordare a sprijinului nu au fost finalizate.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a declarat că autoritățile urmăresc să folosească fondurile rămase disponibile și să le ofere altor solicitanți posibilitatea de a beneficia de program.

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative.

Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat Natalia Intotero, printr-un comunicat al instituției.

Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule

Sumele acordate prin Rabla Auto diferă în funcție de tipul vehiculului cumpărat. Pentru noua sesiune, valorile ecotichetelor sunt următoarele:

10.000 de lei pentru autoturisme cu motorizare pe benzină sau GPL;

12.000 de lei pentru autoturisme hibride;

15.000 de lei pentru autoturisme plug-in hybrid;

18.500 de lei pentru autoturisme electrice;

10.000 de lei pentru motociclete;

15.000 de lei pentru motociclete electrice.

Cea mai mare parte a bugetului, respectiv 25,6 milioane de lei, este alocată mașinilor pe benzină, GPL și hibridelor. Ministerul estimează că fondurile vor permite acordarea a aproximativ 2.550 de ecotichete pentru aceste categorii.

Pentru autoturismele electrice și cele plug-in hybrid sunt prevăzute 9,2 milioane de lei, sumă care ar putea acoperi aproximativ 600 de ecotichete. În cazul motocicletelor, bugetul este de 550.000 de lei, pentru circa 55 de ecotichete.

Pentru a beneficia de finanțare, persoanele interesate trebuie să predea spre casare un autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin opt ani. Potrivit condițiilor comunicate de Ministerul Mediului, cerința trebuie îndeplinită pentru fiecare ecotichet solicitat.

Programul urmărește înlocuirea mașinilor vechi cu vehicule noi, mai puțin poluante, contribuind astfel la reducerea emisiilor generate de transportul rutier.

Înscrierile pentru noua etapă încep pe 3 noiembrie 2026, la ora 10:00, prin intermediul platformei Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Ministerul atrage atenția că vor fi acceptate numai cererile descărcate din aplicația AFM după deschiderea sesiunii. Documentele obținute înainte de acest moment nu vor putea fi folosite pentru noua rundă.

Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor este 31 decembrie 2026. Sesiunea se poate încheia însă mai devreme dacă bugetul disponibil este consumat integral.

Persoanele interesate trebuie să consulte platforma oficială a AFM și să urmeze procedura corespunzătoare categoriei de vehicul pentru care solicită finanțare.

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