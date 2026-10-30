Șofer din Cluj, reținut de polițiștii din Baia de Arieș: A fost oprit pentru un control și a refuzat prelevarea de mostre biologice

Un șofer din Cluj a fost reținut de polițiștii din Baia de Arieș, după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice în timpul unui control în trafic.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Luna, județul Cluj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În seara zilei de 29 octombrie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Lupșa, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 50 de ani.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Bărbatului i-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat.

Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost condus la spital, unde, de asemenea, acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Sub supravegherea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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