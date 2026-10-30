Curier Județean

Șofer din Cluj, reținut de polițiștii din Baia de Arieș: A fost oprit pentru un control și a refuzat prelevarea de mostre biologice

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Șofer din Cluj, reținut de polițiștii din Baia de Arieș: A fost oprit pentru un control și a refuzat prelevarea de mostre biologice

Un șofer din Cluj a fost reținut de polițiștii din Baia de Arieș, după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice în timpul unui control în trafic.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Luna, județul Cluj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În seara zilei de 29 octombrie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Lupșa, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 50 de ani.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Bărbatului i-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat.

Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost condus la spital, unde, de asemenea, acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Sub supravegherea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, cu dosar penal: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini 

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

30 octombrie 2026

De

Adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, cu dosar penal: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini Un adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Șofer prins în trafic, în Blaj, cu o alcoolemie de comă: Analizele au aratat valori de 3,08 g/l și 2,84 g/l. Bărbatul fost rețimut de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

30 octombrie 2026

De

Șofer prins în trafic, în Blaj, cu o alcoolemie de comă: Analizele au aratat valori de 3,08 g/l și 2,84 g/l. Bărbatul fost rețimut de polițiști Un șofer a fost prins în trafic, în Blaj, cu o alcoolemie de comă. Analizele au aratat valori de 3,08 g/l și 2,84 g/l, iar bărbatul fost rețimut de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Un nou serviciu la dispoziția aiudenilor: Terminal de plată SelfPay la Primărie și în alte 12 locații

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

30 octombrie 2026

De

Un nou serviciu la dispoziția aiudenilor: Terminal de plată SelfPay la Primărie și în alte 12 locații Pentru a facilita accesul cetățenilor la serviciile de plată, în holul Primăriei Municipiului Aiud a fost instalat un terminal SelfPay, prin intermediul căruia puteți achita rapid și simplu o gamă variată de obligații și servicii. Prin intermediul terminalelor […]

Citește mai mult