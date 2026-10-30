Care a fost rata șomajului în septembrie 2026 în România: Tinerii, cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă

Rata șomajului din România a coborât ușor în luna septembrie 2026, ajungând la 6,3%, cu 0,1 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în august. În spatele acestei evoluții se menține însă o realitate îngrijorătoare: peste jumătate de milion de români sunt în continuare fără un loc de muncă, iar în rândul tinerilor rata șomajului depășește 30%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform INS, numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat, în septembrie, la 517.100 de persoane, față de 523.400 în luna precedentă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, situația este însă mai puțin favorabilă: numărul persoanelor fără loc de muncă este mai mare cu peste 26.000, față de cele 490.900 de șomeri înregistrați în septembrie 2025.

Diferențele dintre femei și bărbați se mențin și în privința șomajului. Rata înregistrată în rândul femeilor a fost de 6,5%, cu 0,3 puncte procentuale peste cea aferentă bărbaților, de 6,2%.

Cea mai mare problemă rămâne însă integrarea tinerilor pe piața muncii. INS semnalează că rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani a atins 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026, ceea ce înseamnă că aproape unul din trei tineri activi nu reușește să își găsească un loc de muncă.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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