Care a fost rata șomajului în septembrie 2026 în România: Tinerii, cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă
Care a fost rata șomajului în septembrie 2026 în România: Tinerii, cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă
Rata șomajului din România a coborât ușor în luna septembrie 2026, ajungând la 6,3%, cu 0,1 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în august. În spatele acestei evoluții se menține însă o realitate îngrijorătoare: peste jumătate de milion de români sunt în continuare fără un loc de muncă, iar în rândul tinerilor rata șomajului depășește 30%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Conform INS, numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat, în septembrie, la 517.100 de persoane, față de 523.400 în luna precedentă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, situația este însă mai puțin favorabilă: numărul persoanelor fără loc de muncă este mai mare cu peste 26.000, față de cele 490.900 de șomeri înregistrați în septembrie 2025.
Diferențele dintre femei și bărbați se mențin și în privința șomajului. Rata înregistrată în rândul femeilor a fost de 6,5%, cu 0,3 puncte procentuale peste cea aferentă bărbaților, de 6,2%.
Cea mai mare problemă rămâne însă integrarea tinerilor pe piața muncii. INS semnalează că rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani a atins 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026, ceea ce înseamnă că aproape unul din trei tineri activi nu reușește să își găsească un loc de muncă.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscriere începe pe 3 noiembrie. Ce sume pot primi românii pentru achiziția unei mașini noi
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscriere începe pe 3 noiembrie. Ce sume pot primi românii pentru achiziția unei mașini noi Programul Rabla Auto 2026 reia înscrierile începând de marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00. Ministerul Mediului va pune la dispoziție un buget de 35,4 milioane de lei pentru persoanele care vor să […]
30 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Vânt puternic și ploi, ninsori și strat de zăpadă la munte. Cod galben de vreme rea în mai multe zone
30 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Vânt puternic și ploi, ninsori și strat de zăpadă la munte. Cod galben de vreme rea în mai multe zone Meteorologii ANM au emis pentru perioada 30 octombrie, ora 12 – 01 noiembrie, ora 10, o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la altitudini în […]
Ilinca Simion, soția președintelui AUR, acuză acte repetate de hărțuire: ,,Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul”
Ilinca Simion, soția președintelui AUR, acuză acte repetate de hărțuire: ,,Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul” Ilinca Simion, soția președintelui AUR, George Simion, a publicat un mesaj pe o rețea de socializare, joi, 29 octombrie, în care susține că ea și membrii familiei sale ar fi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Care a fost rata șomajului în septembrie 2026 în România: Tinerii, cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă
Care a fost rata șomajului în septembrie 2026 în România: Tinerii, cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă...
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscriere începe pe 3 noiembrie. Ce sume pot primi românii pentru achiziția unei mașini noi
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscriere începe pe 3 noiembrie. Ce sume pot primi românii pentru achiziția unei...
Știrea Zilei
Surse: Cine ar putea ajunge director executiv al Direcției Patrimoniu Public și Privat din Primăria Alba Iulia. Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al instituției, și un fost polițist local, înscriși la concurs
Surse: Cine ar putea ajunge director executiv al Direcției Patrimoniu Public și Privat din Primăria Alba Iulia. Flaviu Buta, purtătorul...
11 ani de la tragedia de la Colectiv: Cronologia incendiului care a cutremurat țara și în care 65 de oameni și-au pierdut viața. 30 octombrie, o zi neagră în istoria României
11 ani de la tragedia de la Colectiv: Cronologia incendiului care a cutremurat țara și în care 65 de oameni...
Curier Județean
Adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, cu dosar penal: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini
Adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, cu dosar penal: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei...
Șofer din Cluj, reținut de polițiștii din Baia de Arieș: A fost oprit pentru un control și a refuzat prelevarea de mostre biologice
Șofer din Cluj, reținut de polițiștii din Baia de Arieș: A fost oprit pentru un control și a refuzat prelevarea...
Politică Administrație
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice Cinci...
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”!
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”! După ce s-au victimizat că vor la guvernare...
Opinii Comentarii
29 octombrie 2026: 151 de ani de la nașterea Reginei Maria a României. Povestea suveranei care a devenit un simbol al Marii Uniri
29 octombrie 2026: 151 de ani de la nașterea Reginei Maria a României. Povestea suveranei care a devenit un simbol...
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...