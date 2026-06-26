Transportul public, nou front de luptă în instanță la Alba Iulia: Judecătoria amână decizia privind înființarea Asociației Metropolitane de Transport Alba după intervenția operatorului de transport
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FOTO | Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea”
Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea” Un pui de pisică a fost salvat vineri, 26 iunie 2026, de pompierii ISU Alba, după ce căzuse într-o fântână adâncă de 3 metri. Felina ,,s-a agățat pur și simplu de mănușa” […]
Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce și-ar fi bătut mama și fratele mai mic: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce și-ar fi bătut mama și fratele mai mic: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat din Aiud, de 28 de ani, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat mama și fratele mai mic. Bărbatul s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu, pentru o […]
26-29 iunie 2026 | COD ROȘU ȘI COD PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 40 de grade
26-29 iunie 2026 | COD ROȘU ȘI COD PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 40 de grade Județul Alba este de vineri, 26 iunie 2026, de la ora 10.00, până sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 10.00, sub inceidența unei atenționări meteo Cod Portocaliu de val de căldură, temperaturi […]
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Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie 2026: Amenzi rutiere mai mari, odată cu creșterea salariului minim
Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie 2026: Amenzi rutiere mai mari, odată cu creșterea salariului minim...
Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului”
Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului” Ludovic Orban, președintele...
Știrea Zilei
Transportul public, nou front de luptă în instanță la Alba Iulia: Judecătoria amână decizia privind înființarea Asociației Metropolitane de Transport Alba după intervenția operatorului de transport
Transportul public, nou front de luptă în instanță la Alba Iulia: Judecătoria amână decizia privind înființarea Asociației Metropolitane de Transport...
FOTO | Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea”
Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu...
Curier Județean
FOTO | Primele defibrilatoare externe montate în spații publice din Alba Iulia. Proiect Crucea Roșie Filiala Alba, cu sprijinul Star Assembly și al comunității
Primele defibrilatoare externe montate în spații publice din Alba Iulia. Proiect Crucea Roșie Filiala Alba, cu sprijinul Star Assembly și...
FOTO | Un planor pilotat de un clujean, aterizat forțat pe un câmp de porumb, la intrare în Feneș dinspre Alba Iulia
Un planor pilotat de un clujean, aterizat forțat pe un câmp de porumb, la intrare în Feneș dinspre Alba Iulia...
Politică Administrație
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale Fără transport public eficient, satele și...
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23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...