Transportul public, nou front de luptă în instanță la Alba Iulia: Judecătoria amână decizia privind înființarea Asociației Metropolitane de Transport Alba după intervenția operatorului de transport

O ședință de vineri, 26 iunie 2026, desfășurată la Judecătoria Alba Iulia a adus o nouă etapă într-un dosar cu implicații majore pentru viitorul transportului public din zona metropolitană.

Instanța a analizat cererea de acordare a personalității juridice pentru Asociația Metropolitană de Transport Alba, însă dezbaterile au fost dominate de opoziția actualului operator de transport și a asociației intercomunitare deja existente.

Două intervenții admise în proces

La începutul ședinței, instanța a constatat depunerea mai multor înscrisuri de către părți și a verificat competența Judecătoriei, stabilind că este competentă să soluționeze cauza.

Ulterior, judecătorul a analizat cererile de intervenție formulate de Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) și de societatea de transport STP SA Alba Iulia, ambele susținând că au un interes direct în soluționarea cauzei.

Reprezentanții celor două interveniente au argumentat că noua asociație urmărește să opereze exact în aria unde există deja un serviciu public de transport funcțional, ceea ce ar putea genera suprapuneri și consecințe asupra contractelor aflate în derulare.

Instanța a admis în principiu ambele cereri de intervenție, apreciind că acestea sunt compatibile cu procedura necontencioasă și că pot contribui la clarificarea aspectelor relevante înainte de pronunțarea unei soluții.

STP: „Nu există un interes actual pentru înființare”

Operatorul de transport STP a susținut că noua asociație intenționează să înceapă activitatea abia din 8 ianuarie 2027, în timp ce societatea desfășoară deja serviciul public în baza unui contract aflat în vigoare.

Avocatul societății a afirmat că în prezent există deja un operator licențiat pentru aceeași zonă și că nu se justifică apariția unei structuri paralele.

În același context, reprezentantul STP a invocat faptul că 21 de autobuze electrice achiziționate prin PNRR nu au fost introduse în exploatare, susținând că acestea au rămas neutilizate din cauza intenției autorităților de a crea o nouă asociație metropolitană.

Replica petentei: „Se confundă înființarea asociației cu operarea serviciului”

Reprezentantul Asociației Metropolitane a respins argumentele formulate de intervenienți, arătând că procedura aflată pe rol privește exclusiv acordarea personalității juridice și nu autorizarea efectivă a prestării serviciului de transport.

Acesta a susținut că existența unei persoane juridice nu produce automat efecte asupra contractelor de transport și că discuțiile privind operarea efectivă sunt premature.

Totodată, avocatul petentei a afirmat că administrația locală ar fi încercat să transfere către operator autobuzele electrice și sistemele electronice de ticketing, însă STP ar fi refuzat preluarea acestora.

În final, reprezentantul petentei a acuzat operatorul că încearcă să prelungească actualul contract și să împiedice reorganizarea serviciului public de transport.

Excepțiile rămân în așteptare

După admiterea în principiu a intervențiilor, instanța urma să analizeze excepția inadmisibilității cererii și lipsa interesului actual al petentei.

Însă dezbaterea acestora a fost amânată după ce avocatul STP a solicitat un nou termen pentru formularea unei cereri de ajutor public judiciar, arătând că societatea se află în termenul legal pentru această procedură și că întâmpină dificultăți financiare, invocând inclusiv existența unor sume pe care Primăria i le-ar datora.

Deși reprezentantul Asociației Metropolitane s-a opus amânării, apreciind că taxa judiciară de timbru putea fi achitată ulterior, instanța a considerat că cererea este întemeiată și a decis acordarea unui nou termen.

Următoarea confruntare, la începutul lunii iulie

Judecătoria Alba Iulia a dispus amânarea cauzei pentru miercuri, 1 iulie 2026, la ora 10.00, urmând ca atunci să fie discutate excepțiile privind admisibilitatea cererii și existența interesului actual al Asociației Metropolitane de Transport.

Dosarul capătă astfel o miză care depășește simpla înființare a unei asociații, devenind un nou episod al conflictului dintre autoritățile locale și actualul operator de transport, într-un moment în care reorganizarea transportului metropolitan și utilizarea investițiilor realizate prin PNRR se află în centrul dezbaterii publice.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)