Ştirea zilei

TRAGEDIE în comuna Fărău: Un bărbat, de 78 de ani, a murit la spital, după explozia unei butelii. Soția se află în stare gravă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

TRAGEDIE în comuna Fărău: Un bărbat, de 78 de ani, a murit la spital, după explozia unei butelii. Soția se află în stare gravă

Un bărbat, de 78 de ani, a murit în urma unei explozii din localitatea Fărău, petrecute ieri, 13 ianuarie 2026. Soția sa se află în stare gravă la spital în aceste momente. 

,,Soțul a decedat. Soția este la ATI. Momentan starea este staționară. Prognostic rezervat”, a declarat un reprezentant al spitalului pentru Ziarul Unirea.

Citește și: UPDATE VIDEO | INCENDIU în Fărău: Două persoane, rănite după explozia unei butelii. Pompierii intervin de urgență

Reamintim că, la data de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 18.10, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, la un imobil de pe raza localității Fărău, a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Fărău, în timp ce manipula o butelie de gaz, aceasta s-ar fi aprins, iar ulterior, ar fi explodat.

Atât bărbatul, cât și femeia, ambii în vârstă de 78 de ani, au suferit leziuni corporale grave, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest incident, potrivit IPJ Alba.

În momentul intervenției petrecute ieri, ISU Alba a transmis că:

La locul interventiei sunt asistate medical 2 persoane constiente:
– 1 persoană de sex masculin ce prezintă arsuri de grad 1 si 2 pe aproximativ 80% din suprafață corporală;
– 1 persoană de sex feminin cu arsuri de grad 1 si 2 pe aproximativ 40% din suprafață corporală.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 ianuarie 2026

De

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Sera de plante exotice din Alba Iulia: Nea Nelu crește banane, portocale și papaya la -10 grade Celsius: „Fiecare are nevoie de atenție”. Pasiunea îl costă și 1.000 lei pe lună

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

13 ianuarie 2026

De

Sera de plante exotice din Alba Iulia: Nea Nelu crește banane, portocale și papaya la -10 grade Celsius: „Fiecare are nevoie de atenție”. Pasiunea îl costă și 1.000 lei pe lună O seră de 40 de metri pătrați se află în Alba Iulia, în zona Cetatea Alba Carolina, unde Nea Nelu crește banane, portocale, papaya […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

13 ianuarie 2026

De

O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale Născută și crescută în inima Munților Apuseni, la Vadu Moților, Anamaria și-a dorit încă de mică să devină polițistă.  A urmat cursurile Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în 2023.  După finalizarea studiilor, […]

Citește mai mult