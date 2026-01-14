TRAGEDIE în comuna Fărău: Un bărbat, de 78 de ani, a murit la spital, după explozia unei butelii. Soția se află în stare gravă

Un bărbat, de 78 de ani, a murit în urma unei explozii din localitatea Fărău, petrecute ieri, 13 ianuarie 2026. Soția sa se află în stare gravă la spital în aceste momente.

,,Soțul a decedat. Soția este la ATI. Momentan starea este staționară. Prognostic rezervat”, a declarat un reprezentant al spitalului pentru Ziarul Unirea.

Reamintim că, la data de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 18.10, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, la un imobil de pe raza localității Fărău, a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Fărău, în timp ce manipula o butelie de gaz, aceasta s-ar fi aprins, iar ulterior, ar fi explodat.

Atât bărbatul, cât și femeia, ambii în vârstă de 78 de ani, au suferit leziuni corporale grave, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest incident, potrivit IPJ Alba.

În momentul intervenției petrecute ieri, ISU Alba a transmis că:

La locul interventiei sunt asistate medical 2 persoane constiente:

– 1 persoană de sex masculin ce prezintă arsuri de grad 1 si 2 pe aproximativ 80% din suprafață corporală;

– 1 persoană de sex feminin cu arsuri de grad 1 si 2 pe aproximativ 40% din suprafață corporală.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI