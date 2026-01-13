INCENDIU în Fărău: Două persoane, rănite după explozia unei butelii. Pompierii intervin de urgență
INCENDIU în Fărău: Două persoane, rănite după explozia unei butelii. Pompierii intervin de urgență
Pompierii din Aiud intervin de urgență la un incendiu în Fărău, pe strada principală. Două persoane prezintă arsuri în urma unei deflagrații a unei butelii.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Farau, str. Principala.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință ca urmare a unei deflagrații a unei butelii, 2 persoane rănite, constiente, cu arsuri.
Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.
Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 2 ambulanțe SAJ din care 1 cu medic și SVSU Fărău.
Știre în curs de actualizare…
