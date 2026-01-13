Curier Județean

INCENDIU în Fărău: Două persoane, rănite după explozia unei butelii. Pompierii intervin de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

De

INCENDIU în Fărău: Două persoane, rănite după explozia unei butelii. Pompierii intervin de urgență

Pompierii din Aiud intervin de urgență la un incendiu în Fărău, pe strada principală. Două persoane prezintă arsuri în urma unei deflagrații a unei butelii.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Farau, str. Principala.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință ca urmare a unei deflagrații a unei butelii, 2 persoane rănite, constiente, cu arsuri.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 2 ambulanțe SAJ din care  1 cu medic și SVSU Fărău.

Știre în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | ,,Pârtie” pe A10, Turda – Alba Iulia: Se circulă în condiții de iarnă după ce ninsoare a început să cadă

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

13 ianuarie 2026

De

,,Pârtie” pe A10, Turda – Alba Iulia: Se circulă în condiții de iarnă după ce ninsoare a început să cadă Ninsoarea căzută în ultimele ore în mai multe zone ale județului Alba a început să creeze dificultăți în trafic, afectând mai multe drumuri. Printre acestea se numără și Autostrada A10, pe sensul Turda – Alba […]

Citește mai mult

Curier Județean

Administrația de la Fabrica de Arme Cugir, reacție după ce angajații au intrat în grevă japoneză. Director General: ,,Niște modificări pe care vreau să le facem la CCM”. Ce spune despre revendicări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 ianuarie 2026

De

Administrația de la Fabrica de Arme Cugir, reacție după ce angajații au intrat în grevă japoneză. Director General: ,,Niște modificări pe care vreau să le facem la CCM”. Ce spune despre revendicări Radu Coroamă, directorul general al Fabricii de Arme Cugir, a oferit detalii despre poziția administrației în legătură cu greva japoneză declanșată de angajați […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Șosea „schiabilă”: Un TIR „patinează” pe urcare, pe DJ 107 Sâncel-Blaj. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

13 ianuarie 2026

De

Șosea „schiabilă”: Un TIR „patinează” pe urcare, pe drumul Sâncel-Blaj Traficul era îngreunat pe hulă, pe sensul Sâncel-Blaj, marți, 13 ianuarie 2026, în jurul orei 14.30.  „Un TIR patinează și nu poate înainta, blocând un sens de mers. Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă”, conform unei postări de pe pagina de Facebook Ai parcat […]

Citește mai mult