Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate în județ pentru a alimenta consumatorii la nevoie

Toți utilizatorii din Alba sunt alimentați începând de joi seara, cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER au fost retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate în județ pentru a alimenta consumatorii la nevoie.

La nivelul județului Alba nu mai sunt utilizatori nealimentați cu energie electrică (0), iar echipele DEER au fost retrase din teren.

Nu sunt utilizatorii în județ nealimentați cu apă potabilă.

La momentul de față, sunt dislocate pe raza județului Alba 7 generatoare din județele Cluj, Sibiu, Arad, Bihor și Mureș, care pot alimenta consumatorii la nevoie.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale, județene și comunale se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 78 de utilaje.

De asemenea, din informațiile primite de la Serviciul Administrare Drumuri Județene, Următoarele sectoare de drum au fost închise temporar din cauza viscolirii zăpezii.

1. BLOCAT: DJ 106 K Daia Română –Vingard – ALTERNATIVA: DJ 106 I (Cunța-Berghin) și DJ 106 K (Sebeș Daia Română);

2. BLOCAT: DJ 106 K (intersecție cu 106 I – Ohaba) – ALTERNATIVA: DJ 106 I (Cunța Berghin) si DJ 106 K (Ohaba – Secășel);

3. BLOCAT: DJ 704 K (Săliștea – Vinerea) – ALTERNATIVA: DJ 704K (DJ 704 (DN7 Vinerea – Cugir) – DN 7;

4. BLOCAT: DJ 704 A (de la postul de transformare zona Cânepei – Galbenel) – ALTERNATIVA: DN 7 – DJ 705 B și DJ 704 A.

