Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ
Topul 10 companii din Alba, după cifra de afaceri a fost prezentat în Topul Firmelor, eveniment organizat joi, 13 noiembrie 2025, de Camera de Comerț și Industrie (CCI).
Topul pentru anul 2024 este condus de două firme cu activitate din domeniul industriei de automotive. Pe următoarele două locuri se află două firme din domeniul fabricării produselor lactate și a brânzeturilor și prelucrării și conservării cărnii de pasăre.
Citește și: VIDEO | TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur
Star Assembly SRL Sebeș este compania cu cea mai mare cifră de afaceri din județ, cu un scor de 100 de puncte, potrivit anuarului publicat de CCI.
Pe locul al doilea în ceea ce privește cifra de afaceri înregistrată în 2024 se află Bosch Automotive SRL Blaj, urmată de Albalact și Transavia.
TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ CIFRA DE AFACERI
1. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L., SEBEŞ – Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie – 100 puncte
2. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L., BLAJ – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza şi a elementelor mecanice de transmisie – 29,7 puncte
3. S.C. ALBALACT S.A., OIEJDEA – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor – 12,6 puncte
4. S.C. TRANSAVIA S.A., SÂNTIMBRU – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre – 10,46 puncte
5. S.C. ELIT S.R.L, CUGIR – Prelucrarea și conservarea cărnii – 7,8 puncte
6. S.C. LACTALIS ROMANIA S.A., OIEJDEA – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile – 7,7 puncte
7. S.C. PEHART TEC GRUP S.R.L., PETREȘTI – Fabricarea hârtiei și cartonului – 7,5 puncte
8. S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., PETREȘTI – Fabricarea produselor din beton pentru construcții – 4,9 puncte
9. S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L., CUGIR – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule – 4,1 puncte
10. S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD – Extracția altor minereuri metalifere neferoase – 3,7 puncte
Citește și: Motorul economiei în Alba este nemțesc: TOP 10 exportatori și importatori din județ, în anul 2024
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!”
Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!” Într-o lume mereu grăbită, când empatia și faptele bune sunt tot mai rare, un gest de bunătate sinceră a atras atenția unui trecător pe o stradă din Alba […]
FOTO | Patru autobuze electrice au sosit la Alba Iulia. Vehiculele vor circula pe linia Alba Iulia – Ciugud
Patru autobuze electrice au sosit la Alba Iulia. Vehiculele vor circula pe linia Alba Iulia–Ciugud Alba Iulia face un nou pas spre un transport public modern și nepoluant. Patru autobuze electrice au sosit astăzi în oraș, parte din proiectul finanțat prin PNRR, urmând ca întreaga flotă să fie completă până în 2026, potrivit unui anunț […]
VIDEO | TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur
TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur Camera de Comerț și Industrie Alba organizează Topul Județean al Firmelor 2024, ediția a XXXII-a. Obiectivul acestui eveniment este promovarea firmelor cu rezultate deosebite în activitatea desfășurată în anul 2024. ,,La 32 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din...
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament Familiile copiilor diagnosticați cu tulburări...
Știrea Zilei
FOTO | Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!”
Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați,...
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc...
Curier Județean
FOTO | Action va avea un magazin la Alba Mall: Prețuri mici pentru produse de uz zilnic. CÂND se deschide oficial
Action va avea un magazin la Alba Mall: Prețuri mici pentru produse de uz zilnic. CÂND se deschide oficial La...
Motorul economiei în Alba este nemțesc: TOP 10 exportatori și importatori din județ, în anul 2024
Motorul economiei în Alba este nemțesc: TOP 10 exportatori și importatori din județ, în anul 2024 În Topul Național al...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...