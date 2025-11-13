Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ

Topul 10 companii din Alba, după cifra de afaceri a fost prezentat în Topul Firmelor, eveniment organizat joi, 13 noiembrie 2025, de Camera de Comerț și Industrie (CCI).

Topul pentru anul 2024 este condus de două firme cu activitate din domeniul industriei de automotive. Pe următoarele două locuri se află două firme din domeniul fabricării produselor lactate și a brânzeturilor și prelucrării și conservării cărnii de pasăre.

Star Assembly SRL Sebeș este compania cu cea mai mare cifră de afaceri din județ, cu un scor de 100 de puncte, potrivit anuarului publicat de CCI.

Pe locul al doilea în ceea ce privește cifra de afaceri înregistrată în 2024 se află Bosch Automotive SRL Blaj, urmată de Albalact și Transavia.

TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ CIFRA DE AFACERI

1. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L., SEBEŞ – Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie – 100 puncte

2. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L., BLAJ – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza şi a elementelor mecanice de transmisie – 29,7 puncte

3. S.C. ALBALACT S.A., OIEJDEA – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor – 12,6 puncte

4. S.C. TRANSAVIA S.A., SÂNTIMBRU – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre – 10,46 puncte

5. S.C. ELIT S.R.L, CUGIR – Prelucrarea și conservarea cărnii – 7,8 puncte

6. S.C. LACTALIS ROMANIA S.A., OIEJDEA – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile – 7,7 puncte

7. S.C. PEHART TEC GRUP S.R.L., PETREȘTI – Fabricarea hârtiei și cartonului – 7,5 puncte

8. S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., PETREȘTI – Fabricarea produselor din beton pentru construcții – 4,9 puncte

9. S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L., CUGIR – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule – 4,1 puncte

10. S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD – Extracția altor minereuri metalifere neferoase – 3,7 puncte

