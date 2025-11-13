Motorul economiei în Alba este nemțesc: TOP 10 exportatori și importatori din județ, în anul 2024

În Topul Național al Firmelor, județul Alba este prezent cu 177 de companii, clasate pe locurile 1- 10, având o cifră de afaceri de peste 5,2 miliarde Euro și cu un număr de 21.836 salariați.

În Alba, motorul economiei este nemțesc, STAR ASSEMBLY situându-se pe primul loc în topul societăților comerciale după profitul din exploatare. Este urmată de KRONOSPAN și BOSCH AUTOMOTIVE.

TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ PROFITUL DIN EXPLOATARE

1. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L., SEBEŞ – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie – 100 puncte

2. S.C. TRANSAVIA S.A., SÂNTIMBRU – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre – 57,4 puncte

3. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L., BLAJ – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza şi a elementelor mecanice de transmisie – 26,8 puncte

4. S.C. PEHART TEC GRUP S.R.L., PETREȘTI – Fabricarea hârtiei și cartonului – 25,4 puncte

5. S.C. ELIT S.R.L, CUGIR – Prelucrarea și conservarea cărnii – 17,3 puncte

6. S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD – Extracția altor minereuri metalifere neferoase – 16,4 puncte

7. S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., PETREȘTI – Fabricarea produselor din beton pentru construcții – 10,64 puncte

8. S.C. ALBALACT S.A., OIEJDEA – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor – 10,62 puncte

9. S.C. ENVIPCO SOLUTIONS S.R.L., SEBEȘ – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală – 9,9 puncte

10. S.C. LACTALIS ROMANIA S.A., OIEJDEA – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile – 8,9 puncte

Topul celor zece companii exportatoare din județul Alba – în anul 2024

1 STAR ASSEMBLY SRL SEBEȘ

2 KRONOSPAN TRADING SRL SEBEȘ

3 BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ

4 ZG TIMBER SEBES SRL SEBEȘ

5 CUPRU MIN SA ABRUD ABRUD

6 TRANSAVIA SA SÂNTIMBRU

7 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR

8 APULUM SA ALBA IULIA

9 VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ALBA IULIA

10 REKORD SRL ALBA IULIA

Topul celor zece companii importatoare din județul Alba – în anul 2024

1 STAR ASSEMBLY SRL SEBEȘ

2 BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ

3 KRONOSPAN TRADING SRL SEBEȘ

4 PEHART TEC GRUP SA PETREȘTI

5 LACTALIS ROMANIA SRL OIEJDEA

6 ALBALACT SA OIEJDEA

7 GALWAY SPORT SRL AIUD

8 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR

9 REKORD SRL ALBA IULIA

10 ELIT SRL CUGIR

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI