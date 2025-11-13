VIDEO | TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur
Camera de Comerț și Industrie Alba organizează Topul Județean al Firmelor 2024, ediția a XXXII-a. Obiectivul acestui eveniment este promovarea firmelor cu rezultate deosebite în activitatea desfășurată în anul 2024.
,,La 32 de ani de Excelență în Afaceri, sărbătorim împreună reușitele comunității de afaceri din județul Alba.
Ca în orice alt domeniu, și în sectorul economic performanța trebuie recunoscută, iar succesul recompensat! Rezultatele consemnate de Topul Județean al Firmelor reflectă nivelul de creștere economică din județul nostru și totodată oglindesc extinderea companiilor din județul Alba pe piața națională si internațională.
Anul acesta sărbătorim excelența în afaceri, și ca în fiecare an, Camera de Comerț si Industrie Alba va premia cele mai performante companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.
Clasamentul este realizat pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie. Topul Firmelor analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
Ce reprezintă Topul Firmelor? Acesta oferă antreprenorilor, investitorilor și managerilor o imagine clară asupra performanței firmelor, o garanție de seriozitate în relațiile cu partenerii comerciali, încurajează performanța și inovația în mediul de afaceri.
La eveniment se vor acorda și următoarele distincții firmelor cu rezultate constante de-a lungul timpului: Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri, Diploma pentru Exportatorii de Top si Trofeul Creativității.
Clasamentul județean din acest an cuprinde 2285 de agenți economici, respectiv: 62 Cercetare, Dezvoltare și High Tech; 443 Industrie, 161 Agricultură, Silvicultură, Pescuit, 186 Construcții, 722 Servicii, 601 Comerț și 110 Turism.
În Topul Național al Firmelor, județul Alba este prezent cu 177 de companii, clasate pe locurile 1- 10, cu o cifră de afaceri totală de 26170820646 (RON) / 5261418275,869 (EURO) și cu un număr de 21836 salariați.
Evenimentul “Topul Firmelor” oferă oportunitatea de a beneficia de experiența acumulată de ceilalți oameni de afaceri de succes, prin interacțiunea și stabilirea parteneriatelor cu aceștia.
Sunt onorat să pot felicita, personal, antreprenori care dau dovadă de perseverență și ambiție atât la nivel județean, cât și la nivel național. Apreciem efortul pe care dumneavoastră l-ați depus și care s-a concretizat în aceste rezultate merituoase pe care Topul Județean al Firmelor vi le recunoaște și pe care le celebrăm cu această ocazie. Vă mulțumim pentru colaborarea pe care am avut-o pe parcursul anului trecut, Camera de Comerț și Industrie Alba vă stă mereu la dispoziție prin activitatea sa.
Vă doresc succes în afaceri tuturor! Mulțumim partenerilor, membrilor și colaboratorilor noștri. Succes în continuare!”, a transmis Corneliu ORZEA, Președinte CCI ALBA, în deschiderea galei.
Distincţie de excelenţă
Trofeul de excelenţă
TROFEUL CREATIVITÃŢII
1 S.C. FLOREA GRUP SRL – 226 puncte
2 S.C. ELIS PAVAJE SRL – 78 puncte
3 S.C. TRANSILVANIA NUTS SRL – 75 puncte
4 S.C. ALPIN 57 LUX SRL – 38 puncte
5 S.C. JIDVEI SRL – 35 puncte
6 S.C. INFOFARM S&I SRL – 31 puncte
7 S.C. TRANSAVIA SA – 30 puncte
7 S.C. VINOTECA HUGO SRL – 30 puncte
8 S.C. SOLINA ROMÂNIA SRL – 29 puncte
9 S.C. VERDINO GREEN FOODS SRL – 25 puncte
10 S.C. FAMILIA LUCAN SRL – 24 puncte
