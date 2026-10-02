Agenția Moody’s, avertisment după eșecul Parlamentului de a forma un Guvern, a treia oară din luna mai 2026: ,,Pune în pericol consolidarea fiscală a României”
Agenția Moody’s, avertisment după eșecul Parlamentului de a forma un Guvern, a treia oară din luna mai 2026: ,,Pune în pericol consolidarea fiscală a României”
Analiștii de la Moody’s avertizează că șansele sunt tot mai mari ca partidele politice să nu reușească să obțină suficient sprijin politic pentru adoptarea bugetului pe 2027 până la sfârșitul acestui an.
Agenția precizează că evoluțiile politice din următoarele săptămâni vor fi importante pentru consolidarea fiscală.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut o nouă discuţie cu reprezentanţii agenţiei de rating Moody’s, cărora le-a prezentat situaţia actuală a finanţelor publice, evoluţia execuţiei bugetare şi provocările pentru anul 2027, precizând că progresele înregistrate în acest an trebuie continuate printr-un buget credibil pentru 2027 şi predictibilitate pentru anii următori.
Potrivit ministrului, Moody’s atrage atenţia că lipsa unei majorităţi guvernamentale şi condiţiile mai dificile de finanţare pot pune presiune asupra continuării consolidării după 2026.
„Progresele din 2026 ne dau o bază solidă. Mesajul transmis către Moody’s este că această direcţie trebuie continuată printr-un buget credibil pentru 2027 şi predictibilitate pentru anii următori”, spune Alexandru Nazare pe Facebook.
Ministrul interimar al Finanţelor anunţă că joi seară a avut o nouă discuţie cu reprezentanţii Moody’s, în care a explicat situaţia actuală a finanţelor publice, evoluţia execuţiei bugetare şi provocările pe care le avem în faţă pentru 2027.
„Comentariul publicat azi de agenţie trebuie citit în întregime. Nu este o acţiune de rating, iar Moody’s constată explicit că ajustarea fiscală a României a depăşit semnificativ aşteptările în acest an: deficitul cash a coborât la 2,9% din PIB la opt luni, de la 4,5% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Execuţia bugetară din aceste 8 luni rămâne principalul nostru argument în discuţiile cu agenţiile de rating. În acelaşi timp, Moody’s atrage atenţia că lipsa unei majorităţi guvernamentale şi condiţiile mai dificile de finanţare pot pune presiune asupra continuării consolidării după 2026”, precizează ministrul Finanţelor.
Nazare menţionează că agenţiile, investitorii şi Comisia Europeană analizează deja la capacitatea României de a continua ajustarea în 2027 şi 2028.
„Avem nevoie ca bugetul pentru 2027 să fie construit şi adoptat la timp, pe baza unui plan fiscal credibil şi predictibil. Incertitudinea politică are efecte economice şi financiare reale. Moody’s arată că evoluţiile politice din următoarele săptămâni vor conta pentru evaluarea durabilităţii ajustării şi consideră tot mai dificilă adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârşitul anului în lipsa unui sprijin politic suficient”, subliniază el.
Ministrul mai spune că aseară a explicat şi de ce un calendar politic care întârzie construcţia şi execuţia bugetului pentru anul viitor amplifică riscurile pe care creditorii şi agenţiile de rating le urmăresc.
„Nu putem controla deciziile agenţiilor de rating sau evoluţiile din pieţele internaţionale. Putem controla însă datele noastre, deciziile fiscal-bugetare şi credibilitatea pe care România o construieşte prin consecvenţă. Am recuperat mult din încrederea pierdută. Următoarea etapă este să demonstrăm că progresul din 2026 nu este temporar şi că România poate continua consolidarea, protejând în acelaşi timp investiţiile şi creând condiţiile pentru reducerea costurilor de finanţare şi relansarea economiei”, afirmă Alexandru Nazare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Proiectul de lege împotriva balastierelor ilegale, adoptat de Senat: Amenzi între 80.000 și 500.000 de lei
Proiectul de lege împotriva balastierelor ilegale, adoptat de Senat: Amenzi între 80.000 și 500.000 de lei Senatul a adoptat recent un proiect de lege împotriva exploatării ilegale a agregatelor minerale sub pretextul amenajării de iazuri piscicole. Proiectul înăsprește considerabil regimul de autorizare, majorează sancțiunile și introduce confiscarea utilajelor. „Senatul a adoptat proiectul legislativ care pune […]
Au fost puse în consultare publică normele de prevenire și apărare împotriva incendiilor de pădure. Anunțul făcut de Ministerul Mediului
Au fost puse în consultare publică normele de prevenire și apărare împotriva incendiilor de pădure. Anunțul făcut de Ministerul Mediului Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică noile norme privind prevenirea și combaterea incendiilor de pădure. Documentul prevede măsuri pentru detectarea rapidă a focarelor, pregătirea personalului și stabilirea clară a responsabilităților […]
Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru seznul rece: ,,Este una dintre cele mai simple măsuri prin care ne putem proteja de formele severe ale gripei”
Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru seznul rece: ,,Este una dintre cele mai simple măsuri prin care ne putem proteja de formele severe ale gripei” Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru seznul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiectul de lege împotriva balastierelor ilegale, adoptat de Senat: Amenzi între 80.000 și 500.000 de lei
Proiectul de lege împotriva balastierelor ilegale, adoptat de Senat: Amenzi între 80.000 și 500.000 de lei Senatul a adoptat recent...
Agenția Moody’s, avertisment după eșecul Parlamentului de a forma un Guvern, a treia oară din luna mai 2026: ,,Pune în pericol consolidarea fiscală a României”
Agenția Moody’s, avertisment după eșecul Parlamentului de a forma un Guvern, a treia oară din luna mai 2026: ,,Pune în...
Știrea Zilei
Update | Accident mortal în Alba Iulia: Un bărbat a decedat, lovit de tren, în gara Bărăbanț
Accident mortal în Alba Iulia: O persoană a decedat, lovită de tren, în gara Bărăbanț Un accident mortal a avut...
Video | Ania Kuznețov, din Alba Iulia, prima expoziție de pictură, la doar 5 ani: „Totul a pornit de la dorința de a avea pânza ei”
Ania Kuznețov, din Alba Iulia, prima expoziție de pictură, la doar 5 ani: „Totul a pornit de la dorința de...
Curier Județean
Cât va costa în cele din urmă noul pod de la Teleac de pe DJ107 din Alba
Cât va costa în cele din urmă noul pod de la Teleac de pe DJ107 din Alba Consiliul Județean Alba...
Prins cu canabis după o urmărire nocturnă, un tânăr de 20 de ani scapă de închisoare: Amendă penală de 7.900 de lei și telefonul înapoi. Decizie la Tribunalul Alba
Prins cu canabis după o urmărire nocturnă, un tânăr de 20 de ani scapă de închisoare: Amendă penală de 7.900...
Politică Administrație
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea...
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...