Toate loturile de carne de porc aduse din UE, controlate. Ministrul Agriculturii: ,,Există riscul ca din afara ţării să aducem boala"

acum 3 ore

Toate loturile de carne de porc aduse din Uniunea Europeană urmează să fie verificate pentru pesta porcină africană, după ce Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a solicitat Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) acest aspect.

Ministrul Agriculturii consideră că există un risc ca din afara țării să fie adusă boala în România.

,,Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara ţării să aducem boala în România

Să ştiţi că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect şi am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar şi în teritoriu. Gândiţi-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria ţărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată”, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Florin Barbu. 

El a precizat că, în momentul de față, România controlează doar 2-3% din carnea importată, din cauza capacității limitate de verificare. Acest lucru crește semnificativ riscul ca boala să fie adusă în țară prin produsele care intră pe piață.

,,Avem un eşantion, de 2-3%, o marjă de a verifica şi de a lua analize. Din analizele făcute şi din ce am văzut în teritoriu, foarte multe focare în ultima perioadă au apărut în gospodăria ţărănească, ceea ce mă face să cred că foarte mulţi români, consumatori, cumpără această carne din magazinul de retail, o pregătesc acasă şi aşa cum se întâmplă – aşa se întâmpla şi la mine la ţară şi se întâmplă în continuare în mediul rural – majoritatea mâncărurilor preparate cu carne de porc, care nu este consumată în totalitate se dă la animale, la porc, se amestecă cu furaje, cu uruiala din porumb, grâu şi floarea-soarelui.

Eu cred că aceasta este o posibilitate de a răspândi boala, care trebuie atent verificată. Mai ales în această perioadă, trebuie să eliminăm riscul de a aduce boli în fermele româneşti. De aceea am solicitat ANSVSA să facă o verificare clară şi în perioada următoare, în perioada sărbătorilor, să facă analize pe toate loturile de carne care intră din Uniunea Europeană pentru a nu aduce această boală în România”, a mai spus Florin Barbu.

