5 – 6 iunie 2026 | Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape
Alba Iulia va găzdui în perioada 5-6 iunie 2026, prima etapă a Campionatului Național de Super Rally, un eveniment auto spectaculos desfășurat pe un circuit stradal unic.
Alba Iulia va deveni scena principală a acestui eveniment de amploare, care va avea loc în zona Cetății Alba Iulia, pe un traseu probabil identic cu cel utilizat și în anii trecuți. Circuitul a avut anii trecuți o lungime totală de 4.40 km (2 ture), fiind plin de provocări, incluzând șicane și devieri, lovirea acestora fiind penalizată în timp.
Etapele Campionatului Național Super Rally 2026
- 5 – 5 iunie 2026 – Etapa 1 – Trofeul Alba Iulia
- 26 – 27 iunie 2026 – Etapa 2 – Trofeul Mihai Leu (Hunedoara)
- 28 – 29 august 2026 – Etapa 3 – Trofeul Timișoara
- 9 – 10 octombrie 2026 – Etapa 4 – Trofeul București
,,În 5 iunie 2026, de la Alba Iulia, se va da startul noului sezon al Campionatului National de Super Rally”, a scris, pe o rețea de socializare, Emil Antoniu Popescu, consilier în cadrul cabinetului primarului.
