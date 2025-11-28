Rămâi conectat

DSVSA Alba: Controale sanitar-veterinare la comercianții de produse alimentare din Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul DSVSA Alba vor desfășura verificări la comercianții cu tonete mobile din Cetatea Alba Carolina, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a României.  

Având în vedere numărul mare de persoane așteptate la Alba Iulia de 1 Decembrie, în contextul însemnătății istorice, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va mobiliza mai multe echipe de control. Obiectivul este de a preveni orice risc care ar putea afecta sănătatea consumatorilor. 

Toți agenții economici care comercializează produse alimentare trebuie să fie înregistrați sau autorizați sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Echipele de control vor verifica respectarea cerințelor privind igiena generală a spațiilor de vânzare și producție, manipularea și depozitarea produselor alimentare, etichetarea corectă, asigurarea trasabilității, precum și parametrii de siguranță ai materiilor prime și produselor finite. De asemenea, vor fi evaluate întreținerea și igiena spațiilor și a echipamentelor, alături de alte cerințe specifice domeniului siguranței alimentare. 

Controalele îi vizează pe toți comercianții care își desfășoară activitatea în Cetatea Alba Carolina, indiferent de profil: de la vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare ambalate, până la prepararea produselor de origine animală și non-animală (mici, grătare, clătite, plăcinte, langoși, kürtőskalács, produse de tip fast-food etc). 

Scopul DSVSA Alba nu este acela de a sancționa, ci de a se asigura că sănătatea albaiulienilor și a turiștilor este protejată. 

