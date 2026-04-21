21 aprilie 2026 | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Marțea, ziua cu cele mai multe accidente

Marți, 21 aprilie 2026, în intervalul orar 11.00 – 15.00, polițiștii rutieri acționează pe DN 1, drumul național care tranzitează județul Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră.

În cursul anului 2025, au fost înregistrate în România 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime.

Anul trecut, pe DN 1, 48 de vieți au fost curmate în urma accidentelor rutiere. Ziua de marți este ziua cu cele mai multe evenimente rutiere.

Scopul acțiunii:

▪️ Prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere;

▪️ Verificarea respectării regimului legal de viteză;

▪️ Depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;

▪️ Controlul stării tehnice a vehiculelor;

▪️ Verificarea legalității transporturilor rutiere;

,,Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic! Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri! Alegeți siguranța!”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI