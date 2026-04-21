21 aprilie 2026 | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Marțea, ziua cu cele mai multe accidente

Ioana Oprean

21 aprilie 2026 | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Marțea, ziua cu cele mai multe accidente

Marți, 21 aprilie 2026, în intervalul orar 11.00 – 15.00, polițiștii rutieri acționează pe DN 1, drumul național care tranzitează județul Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră.

În cursul anului 2025, au fost înregistrate în România 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime.

Anul trecut, pe DN 1, 48 de vieți au fost curmate în urma accidentelor rutiere. Ziua de marți este ziua cu cele mai multe evenimente rutiere.

Scopul acțiunii:

▪️ Prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere;
▪️ Verificarea respectării regimului legal de viteză;
▪️ Depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;
▪️ Controlul stării tehnice a vehiculelor;
▪️ Verificarea legalității transporturilor rutiere;

,,Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic! Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri! Alegeți siguranța!”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

FOTO | PREMII obținute de elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia la Olimpiada Națională din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026

PREMII obținute de elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia la Olimpiada Națională din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026 În perioada 7 – 9 aprilie 2026, s-a desfășurat la Târgoviște etapa națională a Olimpiadei de Tehnologii din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026. Elevii Liceului […]

Citește mai mult

FOTO | Ioana Mariș, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice) 2026: Prestație remarcabilă și pentru Andreea Maria Dicoi

Ioana Mariș, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice) 2026: Prestație remarcabilă și pentru Andreea Maria Dicoi În perioada 17–19 aprilie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, a avut loc proba B a Olimpiadei Naționale de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice). […]

Citește mai mult

20 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit considerabil. Cât costă benzina

Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit considerabil. Cât costă benzina Șoferii care au alimentat astăzi, 20 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia, însă prețurile motorinei s-au ieftinit considerabil față de acum câteva săptămâni.  O diferență consistentă, față de săptămânile trecute, se […]

Citește mai mult