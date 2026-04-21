Curier Județean

FOTO | Ioana Mariș, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice) 2026: Prestație remarcabilă și pentru Andreea Maria Dicoi

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

De

În perioada 17–19 aprilie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, a avut loc proba B a Olimpiadei Naționale de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice).

Lotul din Alba a fost alcătuit din două eleve ale Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, care au promovat cu succes Proba A – proba scrisă, calificându-se pentru Proba B – proba orală:

*Mariș Ioana – secțiunea Pedagogie, clasa a X-a, profesor coordonator – Iuliana Şarlea

*Dicoi Andreea Maria – secțiunea Pedagogie, clasa a X-a, profesor coordonator – Iuliana Şarlea

Lotul a fost însoțit de prof. Rodica Nicoleta Matei.

„În urma desfășurării celor două probe ale etapei naționale, eleva Mariș Ioana, din clasa a X-a, a obținut un Premiu special, aducând colegiul nostru în rândul celor mai valoroase instituții de învățământ pedagogic din țară.

Felicitări elevilor și cadrelor didactice pentru această performanță remarcabilă!”, au transmis reprezentanții colegiului din Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

20 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit considerabil. Cât costă benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

20 aprilie 2026

De

Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit considerabil. Cât costă benzina Șoferii care au alimentat astăzi, 20 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia, însă prețurile motorinei s-au ieftinit considerabil față de acum câteva săptămâni.  O diferență consistentă, față de săptămânile trecute, se […]

Citește mai mult

Curier Județean

Într-un oraș din Alba plățile electronice au luat fața în premieră celor de la ghișeu: „Cred în puterea tehnologiei de a transforma administrația publică”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 ore

în

20 aprilie 2026

De

Într-un oraș din Alba plățile electronice au luat fața în premieră celor de la ghișeu: „Cred în puterea tehnologiei de a transforma administrația publică” Pentru prima dată, numărul plăților realizate prin canale alternative a depășit numărul plăților efectuate la ghișeu, conform analizei încasărilor după primul trimestru al anului 2026, realizată de Primăria Municipiului Alba Iulia, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Cum văd liderii din Alba ai partenerilor din coaliție retragerea de către PSD a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

20 aprilie 2026

De

Cum văd liderii din Alba ai partenerilor din coaliție retragerea de către PSD a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan Partidul Social Democrat a decis, în după amiaza zilei de luni, 20 aprilie 2026 retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Reporterii publicației Ziarul Unirea au discutat cu liderii din Alba ai partenerilor din coaliția […]

Citește mai mult