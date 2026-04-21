FOTO | Ioana Mariș, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice) 2026: Prestație remarcabilă și pentru Andreea Maria Dicoi

Ioana Mariș, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice) 2026: Prestație remarcabilă și pentru Andreea Maria Dicoi

În perioada 17–19 aprilie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, a avut loc proba B a Olimpiadei Naționale de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice).

Lotul din Alba a fost alcătuit din două eleve ale Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, care au promovat cu succes Proba A – proba scrisă, calificându-se pentru Proba B – proba orală:

*Mariș Ioana – secțiunea Pedagogie, clasa a X-a, profesor coordonator – Iuliana Şarlea

*Dicoi Andreea Maria – secțiunea Pedagogie, clasa a X-a, profesor coordonator – Iuliana Şarlea

Lotul a fost însoțit de prof. Rodica Nicoleta Matei.

„În urma desfășurării celor două probe ale etapei naționale, eleva Mariș Ioana, din clasa a X-a, a obținut un Premiu special, aducând colegiul nostru în rândul celor mai valoroase instituții de învățământ pedagogic din țară.

Felicitări elevilor și cadrelor didactice pentru această performanță remarcabilă!”, au transmis reprezentanții colegiului din Blaj.

