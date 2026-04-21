Bani pentru sere și solarii 2026 | 275 de milioane de lei pentru legumele cultivate în spații protejate, în acest an
Guvernul Bolojan a aprobat recent completarea cadrului legal pentru schema de ajutor de minimis destinată producătorilor de legume cultivate în spații protejate, asigurând finanțarea programului pentru anul 2026.
Potrivit actului normativ, suma totală alocată se ridică la 275 de milioane de lei, bani care vor fi suportați din bugetul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și distribuiți prin direcțiile agricole județene către fermierii eligibili.
Schema de sprijin vizează producătorii care cultivă legume în sere și solarii, de la tomate și castraveți până la ardei, vinete, salată, spanac, ceapă verde, fasole păstăi sau varză. Ajutorul financiar este stabilit la 1,5 euro pe metrul pătrat, ceea ce înseamnă aproximativ 1.500 de euro pentru o suprafață de 1.000 mp.
Măsura vine într-un context complicat pentru agricultură, marcat de creșterea costurilor de producție, de la energie și gaze naturale până la îngrășăminte și produse pentru protecția plantelor. Autoritățile spun că intervenția statului este menită să țină pe linia de plutire producția internă și să asigure prezența legumelor românești pe piață.
Pe lângă componenta economică, programul are și o miză socială: susținerea fermierilor, menținerea locurilor de muncă în mediul rural și stimularea formelor de asociere în agricultură.
Datele arată că interesul pentru acest tip de sprijin este deja ridicat. În 2025, peste 16.600 de fermieri au beneficiat de program, lucrând o suprafață cumulată de peste 3.600 de hectare.
Pentru anii 2026 și 2027, cererile de înscriere vor putea fi depuse anual, în intervalul 2 februarie, 15 aprilie. Dacă solicitările vor depăși bugetul disponibil, sprijinul va fi ajustat proporțional pentru toți beneficiarii.
