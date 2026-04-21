FOTO | Misiune inedită la Blaj: Pui de pisică, blocat de 2 zile într-un copac, salvat de pompieri

Ioana Oprean

acum 3 ore

Misiune inedită la Blaj: Pui de pisică, blocat de 2 zile într-un copac, salvat de pompieri

Un pui de pisică, blocat de 2 zile într-un copac pe o stradă din Blaj, a fost salvat marți, 21 aprilie 2026, de către pompieri și a ajuns în siguranță la stăpâni.

Stația de pompieri Blaj a fost solicitată să intervină pentru salvarea unui pui de pisică blocat de 2 zile într-un copac în municipiul Blaj, pe strada Tudor Vladimirescu.

Acesta a fost coborât din copac în siguranță de către pompierii militari și predat aparținatorilor.

La misiune a participat o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Alba Iulia, fără apă timp de 48 de ore: Zeci de străzi din mai multe cartiere din municipiu vor rămâne fără apă potabilă. Zonele afectate

acum o oră

21 aprilie 2026

Alba Iulia, fără apă timp de 48 de ore: Zeci de străzi din mai multe cartiere din municipiu vor rămâne fără apă potabilă. Zonele afectate Locuitorii din mai multe zone ale municipiului Alba Iulia vor rămâne fără apă potabilă timp de aproximativ 48 de ore, începând de luni, 27 aprilie 2026, de la ora 00.00, […]

5 – 6 iunie 2026 | Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape

acum 2 ore

21 aprilie 2026

Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape Alba Iulia va găzdui în perioada 5-6 iunie 2026, prima etapă a Campionatului Național de Super Rally, un eveniment auto spectaculos desfășurat pe un circuit stradal unic.  Alba Iulia va deveni scena principală a acestui eveniment de amploare, care […]

Orașul din Alba în care aproape toți oamenii au loc de muncă. Motivele pentru care Sebeșul are șomaj ,,zero”: ,,Tot timpul s-au generat locuri de muncă, de aceea suntem unde suntem”

acum 17 ore

20 aprilie 2026

Orașul din Alba în care aproape toți oamenii au loc de muncă. Motivele pentru care Sebeșul are șomaj ,,zero”: ,,Tot timpul s-au generat locuri de muncă, de aceea suntem unde suntem” Orașul Sebeș, din județul Alba, continuă să fie cunoscut drept municipiul „fără șomeri”. Cu toate că, în 2026, numărul persoanelor fără loc de muncă […]

