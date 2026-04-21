FOTO | Misiune inedită la Blaj: Pui de pisică, blocat de 2 zile într-un copac, salvat de pompieri

Misiune inedită la Blaj: Pui de pisică, blocat de 2 zile într-un copac, salvat de pompieri

Un pui de pisică, blocat de 2 zile într-un copac pe o stradă din Blaj, a fost salvat marți, 21 aprilie 2026, de către pompieri și a ajuns în siguranță la stăpâni.

Stația de pompieri Blaj a fost solicitată să intervină pentru salvarea unui pui de pisică blocat de 2 zile într-un copac în municipiul Blaj, pe strada Tudor Vladimirescu.

Acesta a fost coborât din copac în siguranță de către pompierii militari și predat aparținatorilor.

La misiune a participat o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI