VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră

Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră

Săptămâna a început cu lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu (Plăcintelor, așa cum o cunosc blăjenii mai vechi), a anunțat, luni, 20 aprilie 2026, primarul Gheorghe-Valentin Rotar.

„Am început lucrările de schimbare a conductei de gaz, lucrări pe care le-am programat să fie finalizate în această săptămână. Ținând cont de importanța acestei străzi pentru mobilitatea urbană a Blajului, am considerat că timpul de o săptămână este unul rezonabil atât pentru constructor, cât și pentru deranjul creat cetățenilor din Blaj în deplasarea lor zilnică.

Pe lângă lucrările de schimbări de conducte și de extindere de rețele la ceea ce înseamnă apă, canal, iluminat public, alimentarea cu energie electrică, schimbarea conductelor de gaz în ultimii 2 ani a fost o prioritate pentru administrația noastră.

Ca să putem ajunge la acea mobilitate urbană de care vorbeam, avem nevoie ca tot ceea ce există în infrastructura comunității, a orașului, a străzilor, să fie de dată recentă, cu garanție mare și în plus să nu existe riscul de a interveni foarte mult.

Avem peste 10 kilometri de conducte de gaz schimbate în ultimii 2 ani și vom continua lucrările de acest gen, existând proiecte încă pe foarte multe străzi din Blaj”, a precizat edilul din „Mica Romă”.

