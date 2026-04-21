Sociologul Alin Tomuș, moderator la cea mai mare conferință pe teme de energie din România: Când va avea loc evenimentul și cine va participa

Sociologul albaiulian Alin Tomuș, specialist în dezvoltare comunitară locală și dinamică socială, va fi moderator al unui panel la cea mai mare conferință pe teme de energie din România

Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere, împreună cu Asociația Administratorilor Publici din România, va organiza E³-GOV Forum 2026 – Conferința de la București, care va avea loc în perioada 23–24 aprilie 2026.

Evenimentul „Noi politici energetice și strategii operaționale. Abordări privind petrolul, gazele și energia sustenabilă în context românesc, european și global” va reuni factori de decizie de rang înalt, experți de top, reprezentanți ai autorităților publice și ai companiilor private, pentru un dialog de nivel înalt privind noile politici energetice și strategiile operaționale în context românesc, european și global.

Sub egida think tank-ului E³-GOV, conferința va aborda teme strategice precum securitatea energetică, investițiile în petrol și gaze, integrarea energiei regenerabile, rolul României în arhitectura energetică europeană în schimbare, precum și provocările practice cu care se confruntă autoritățile locale în implementarea politicilor energetice.

Găzduit în prima zi la Palatul Parlamentului – Senat, iar în cea de-a doua zi la Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice „Costin K. Kirițescu”, conferința își propune să contribuie la conturarea unei agende de guvernanță energetică bazate pe dovezi și orientate spre viitor.

foto: arhivă

