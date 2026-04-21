VIDEO-ȘTIREA TA | „Pistă” de 100 de metri garduri în parcul din centrul municipiului Alba Iulia

Parcul din centrul municipiului Alba Iulia, din vecinătatea Casei de Cultură a Studenților, s-a „îmbogățit” cu o serie de garduri. Amplasarea acestora reprezintă o măsură pentru protejarea spațiului verde.

Trecătorii obișnuiesc să opteze pentru „trasee” mai scurte prin parcul respectiv. Acestea nu se suprapun decât parțial cu traiectul aleilor delimitate prin parc, ceea ce a dus la apariția de poteci.

Până la a-și îndeplini acest rol, noile garduri sunt subiect de ironii printre albaiulieni.

„Iată că avem de acum o pistă de 100 de metri garduri, celebra probă din atletism, chiar în buricul târgului”, a constatat un cititor ziarulunirea.ro.

De domeniul evidenței este, dincolo de orice fel de afirmații sarcastice, că pentru combaterea unui aspect inestetic (potecile din parc) s-a recurs la o soluție (gardurile de protecție) nu tocmai aspectuoasă…

