Țintar refăcut și în Liga 4, după ce AFC Micești a abandonat SuperLiga | CS Zlatna, fără echipă de seniori în ediția 2026/2027
Țintar refăcut și în Liga 4, după ce AFC Micești a abandonat SuperLiga | CS Zlatna, fără echipă de seniori, în stagiunea 2026/2027!
Țintar refăcut și în Liga 4, după ce AFC Micești a abandonat SuperLiga, iar CS Zlatna nu va mai avea echipă de seniori
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Asociația Județeană de Fotbal Alba a fost nevoită să modifice structura campionatului și calendarul competițional și la Liga 4, al cincilea eșalon competițional, în ediția 2026/2027, după ce AFC Micești a abandonat SuperLiga Alba. În 14 august s-a stabilit țintarul la Superliga, cu 12 echipe, și Liga 4, după ce în prima fază trebuia să se stabilească programul în 4 august, mai devreme. Dar ulterior, CS Zlatna, în prima fază, și apoi AFC Micești, au anunțat că nu vor juca pe a patra scenă,și implicit datele problemei s-au modificat substanțial în SuperLiga Alba și Liga 4.
CS Zlatna va participa în ediția 2026/2027 numai în competițiile de copii și juniori, gruparea de pe Ampoi preferând să abandoneze activitatea la nivel de seniori, după foarte multă vreme!
Astfel, Liga 4 (cel de-al cincilea eșalon competițional), ediția 2026/2027, va avea la start 18 formații (inițial au fost 16, repartizate în două serii). Noutățile sunt, comparativ cu sezonul precedent, Fortuna Lunca Mureșului, Sportul Câmpeni, ACS Oiejdea (venite din Superligă), Tărnavele Tiur și Voința Beldiu (nou-promovate), Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 (cerere din Liga 5), Hidro Mecanica Șugag și Voința Stremț (cereri de la juniori), plus AFC Micești (în condițiile anunțate mai sus) și Recolta Crăciunel (pentru a fi un număr par de echipe)
Campionat regular, cu 18 etape, tur-retur. Locurile 1-4 din fiecare serie intră în play-off, iar locurile 5-9 în play-out. Primele 4 echipe din play-off vor intra cu punctele din campionatul regular pe care le-au acumulat cu echipele din seria lor și vor mai disputa jocurile în play-off doar cu echipele din seria cealaltă (încă 8 jocuri). În play-out se vor împerechea cele 10 echipe clasate pe locurile 5-9 din cele două serii și vor mai disputa încă 9 jocuri doar un tur. Vor intra cu toate punctele din campionatul regular.
Prima etapă, în 12/13 septembrie: *Seria 1: VCG Vințu de Jos – Cuprirom Abrud, Limbenii Limba – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2, AFC Micești – Inter Ciugud, Sportul Câmpeni – Dacic Blandiana, Hidro Mecanica Șuga – stă; *Seria 2: Târnavele Tiur – Voința Stremț, Nicolae Linca Cergău – ACS Oiejdea, Voința Beldiu – Rapid CFR Teiuș, Recolta Crăciunel – Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Fortuna Lunca Mureșului – stă.
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