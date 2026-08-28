Incendiu la un apartament din Cugir: 50 de persoane din blocul de pe strada George Coșbuc s-au autoevacuat. O persoană intoxicată cu fum, asistată medical
Incendiu la un apartament din Cugir: 50 de persoane din blocul de pe strada George Coșbuc s-au autoevacuat. O persoană intoxicată cu fum, asistată medical
Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, în jurul orei 5.30, la un apartament din Cugir, pe strada George Coșbuc. 50 de persoane din bloc s-au autoevacuat, iar o persoană intoxicată cu fum a fost asistată medical.
Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în orașul Cugir, pe strada George Coșbuc.
Incendiul s-a manifestat cu degajare de fum în interiorul unui apartament.
La misiune au participat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Cugir.
Până la sosirea echipajelor de intervenție, din interiorul blocului s-au autoevacuat aproximativ 50 de persoane.
Incendiul s-a manifestat în interior unei încăperi al unui apartament, la momentul de față, incendiul fiind stins.
Ca urmare a recunoașterii efectectuate, nu au fost identificate persoane surprinse în interiorul apartamentului incendiat.
Totodată, echipajul medical prezent la locul producerii incendiului, a asistat medical o persoană, prezentând intoxicație minoră cu fum.
La momentul de față se mai lucrează pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.
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