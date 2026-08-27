Foto | Băile Sărate Ocnișoara, în linie dreaptă pentru avizul de mediu: Investiție de 17 milioane de lei într-o bază turistică modernă chiar în inima unei arii protejate Natura 2000
Băile Sărate Ocnișoara, în linie dreaptă pentru avizul de mediu: Investiție de 17 milioane de lei într-o bază turistică modernă chiar în inima unei arii protejate Natura 2000
Consiliul Județean Alba continuă demersurile administrative pentru transformarea zonei Ocnișoara (comuna Lopadea Nouă) într-o stațiune balneară modernă. Instituția a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare Băile Sărate Ocnișoara”, o investiție privită drept un motor major de dezvoltare turistică și economică locală.
Proiectul vizează un teren de 26.367 mp aflat în proprietatea publică a Județului Alba. Planul tehnic propune realizarea unui complex balnear ecologic:
Valoarea totală a investiției este de 16.952.799,37 de lei.
Durata de implementare este de 24 de luni (din care 17 luni de execuție efectivă).
Proiectul presupune:
*Construcții ecologice (Corpuri C1–C7): Clădiri cu regim de înălțime exclusiv P (parter), realizate pe structură de lemn, cu termoizolație din vată bazaltică și învelitori din tablă fălțuită. Acestea vor adăposti o recepție, cabinet medical, vestiare, restaurant, pool bar, filigorii de picnic și o seră.
*Zone acvatice și de tratament: 3 lacuri naturale cu apă sărată (cu păstrarea fundului natural și consolidarea malurilor cu fascine), un lac cu nămol sapropelic, bazine hidraulice din beton armat hidroizolat pentru apă dulce și sărată, plus punerea în valoare a vechii fântâni cu sare („Murătoarea”).
*Dotări exterioare: Alei pietonale din praf argilos și ardezie, platforme din deck de lemn, „Piața de Sare”, pistă de alergare, zonă de fitness, locuri de joacă și parcare.
Investiția întâmpină rigori stricte de mediu, terenul fiind situat integral în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0187 (ROSAC0187) – Pajiștile lui Suciu. Din acest motiv, Agenția pentru Protecția Mediului Alba a încadrat proiectul sub incidența evaluării adecvate.
Pentru a minimiza impactul ecologic, proiectul include măsuri clare de protecție:
*Fără deversări în mediul natural: Lipsa rețelelor de canalizare a impus colectarea apelor uzate într-un bazin vidanjabil de 100 mc. Apele pluviale din parcare vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi înainte de a ajunge într-un bazin de retenție dedicat de 100 mc.
*Eficiență energetică: Complexul nu va fi racordat la rețeaua de gaze, funcționând integral pe energie electrică sprijinită de panouri fotovoltaice (25 kW) și panouri solare.
*Amprentă redusă la sol: Procentul de Ocupare a Terenului (P.O.T.) este de doar 5,75%, lăsând imensa majoritate a terenului sub formă de spații verzi și luciu de apă.
Complexul va funcționa exclusiv sezonier, în timpul anotimpului cald, fiind destinat scompului mai amplu al revitalizării turismului balnear în zonă.
sursa foto: Ion Dumitrel / Facebook
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