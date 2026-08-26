Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant, de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile Legii nr. 141/2025, cu modificările și completările ulterioare.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Condiţiile generale de participare la concurs:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat/școală profesională;
– vechime în muncă: nu este cazul.
Condițiile de desfășurare a concursului:
Data, ora și locul desfășurării probei practice: 16.09.2026, ora 11:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, jud. Alba.
Data, ora și locul desfășurării interviului: 22.09.2026, ora 11:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local , Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9, jud. Alba.
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 08.09.2026, ora 15:00.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe pagina de internet www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail [email protected].
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Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
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