Nicușor Dan, reacție la dezvăluirile despre șeful SPP, Lucian Pahonțu: „O evaluare a Serviciului am făcut-o, cumva, cu propriile simţuri. Nu e în această situaţie”
Nicușor Dan, reacție la dezvăluirile despre șeful SPP, Lucian Pahonțu: „O evaluare a Serviciului am făcut-o, cumva, cu propriile simţuri. Nu e în această situaţie”
Președintele Nicușor Dan respinge acuzațiile apărute în mass-media, în special a materialului publicat de Recorder la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu, și afirmă că acesta nu a participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 și nici ulterior.
Atunci când a fost întrebat joi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Chişinău, despre o eventuală schimbare a şefilor serviciilor secrete, în contextul scandalului referitor la Lucian Pahonţu, şeful Serviciului de Protecţie şi Pază, Nicuşor Dan a precizat că „SPP nu e un serviciu secret”.
Nicușor Dan: „Domnul Pahonţu nu e în această situaţie”
În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă preşedintele Dan a declarat că „reprimarea manifestaţiilor de la Revoluţie, respectiv de la Mineriadă, fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că Parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta, şi îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuşi să o facă, trecând aşa de mult timp de la acele evenimente”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.
În opinia sa, „orice persoană care a reprimat, participând la vreuna dintre aceste acţiuni, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcţie înaltă în statul român”.
„Domnul Pahonţu nu e în această situaţie”, a subliniat Nicuşor Dan.
Nicușor Dan: „O evaluare a Serviciului am făcut-o, cumva, cu propriile simţuri”
„O evaluare a Serviciului am făcut-o, cumva, cu propriile simţuri. Mi se pare că serviciul acesta funcţionează. Din interacţiunea pe care am luat-o cu diverşi ofiţeri, în diferite situaţii, care se ocupă în special de paza mea, mi se pare că e un serviciu profesionist. Şi reacţiile serviciilor externe, cu care tangenţial m-am intersectat, sunt în aceeaşi direcţie. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonţu, pentru că sunt multe, multe, multe alte restanţe mult mai importante: o strategie economică pe care nu o avem, alegerile anulate”, a declarat Nicuşor Dan.
El a mai afirmat că articolul de presă care face referire la Pahonţu are un titlu care nu este justificat de conţinut.
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