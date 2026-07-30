Reunire la AFC Micești, cu antrenori noi: Nicolae Manciulea și Cătălin Manciulea | Fotbal de plăcere formația de pe „Groapa rotundă”
Reunire la AFC Micești, cu antrenori noi: Nicolae Manciulea și Cătălin Manciulea. Fotbal de plăcere la formația de pe „Groapa rotundă”
AFC Micești a avut reunirea, cu doi noi antrenori, Nicolae Manciulea și Cătălin Manciulea.
La gruparea din localitatea componentă a municipiului reședință de județ, fotbalul este chiar de plăcere, fără pretenții financiare, doar pentru o întâlnire între prieteni, o socializare și „repriza a treia”
Gruparea care își desfășoară antrenamentele pe terenul sintetic de la „Groapa rotundă” are două formații, prima, în SuperLiga Alba, a terminat sezonul trecut pe poziția a zecea, respectiv echipa secundă (locul 6 în Seria 2 din Liga 5)ș
Au fost prezenți 24 de jucători, de la ambele formații, primul antrenament derulându-se la lumina reflectoarelor.
Nicolae Manciulea a revenit recent din Franța, după foarte mulți ani, acesta mai activând în fotbalul județean ca jucător și antrenor la Minaur Zlatna, Milenium Alba Iulia sau Mecanica Alba Iulia. Acesta a transmis un mesaj clar, în glumă, bineînțeles, „la Superliga locul 1, iar liga 5 Campionii seriei„
„Noutățile din rândul jucătorilor sunt multe, dar încă nu sunt materializate momentan. Mai vin și mai pleacă!„, a transmis Cristian Pop, persoana implicată 100 la sută, la toate nivelurile, la formația miceșteană
Info, foto: Cristian Pop
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Video: CS Universitar Alba Iulia – CIL Blaj 3-4 (2-1), Cupa României Echipa din „Mica Romă”, calificare după remontada de senzație de la 1-3!!
CS Universitar Alba Iulia – CIL Blaj 3-4 (2-1), Cupa României. Echipa din „Mica Romă”, calificare după remontada de senzație de la 1-3!! CS Universitar Alba Iulia a fost aproape să dea marea lovitură la primul meci al sezonului și să elimine pe CIL Blaj, considerată favorita disputei, Jocul din turul întâi al Cupei României a […]
Foto: Metalurgistul Cugir, calificare lejeră în Cupa României, după 10-0, un scor fluviu, la Șugag!
Metalurgistul Cugir, calificare lejeră în Cupa României, după victoria concludentă de la Șugag, 10-0 (4-0) Dispută disproporționată în Cupa României, adjudecată de divizionara terță Metalurgistul Cugir, care s-a impus clar împotriva echipei desființată în iarnă și înscrisă în Liga 4 (al cincilea eșalon), formație la care a activat Ioan Budin (actualul director sportiv al „roș-albaștrilor”). […]
CSM Unirea Alba Iulia, victorie concludentă în primul amical, 7-0, cu Olimpic Zărnești | Dublă Niakate, la debut
CSM Unirea Alba Iulia, victorie concludentă în primul amical, 7-0, cu Olimpic Zărnești | Dublă Niakate, la debut Aflată în cantonament centralizat la Poiana Brașov, CSM Unirea Alba Iulia a repurtat o victorie concludentă, scor 7-0 (4-0), la primul amical sub comanda lui Cristian Pustai, cu divizionara terță Olimpic Zărnești. Citește și: CSM Unirea Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape 7.000 de posturi deblocate de Guvern în sănătate: Cum vor fi repartizate și după ce criterii
Aproape 7.000 de posturi deblocate de Guvern în sănătate: Cum vor fi repartizate și după ce criterii Guvernul României a...
Să stingeți lumina seara! Ilie Bolojan, apel pentru români, după oprirea centralei de la Cernavodă: ,,Să aibă grijă cât consumă în cele mai importante 3 ore de seara”
Să stingeți lumina seara! Ilie Bolojan, apel pentru români, după oprirea centralei de la Cernavodă: ,,Să aibă grijă cât consumă...
Știrea Zilei
Foto | Ligia Furdui – cu media 10 și Georgeta Gabriela Toma, cele două tinere moațe absolvente ale Liceului „HCC” Abrud admise la Medicină la Timișoara: „Performanță excepțională”
Ligia Furdui – cu media 10 și Georgeta Gabriela Toma, cele două tinere moațe absolvente ale Liceului „HCC” Abrud admise...
Mega-contract de 13 milioane de euro pe 5 ani pentru salubrizare stradală și deszăpezire, în municipiul Alba Iulia
Mega-contract de 13 milioane de euro pe 5 ani pentru salubrizare stradală și deszăpezire, în municipiul Alba Iulia Primăria Alba...
Curier Județean
Centrul de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna: Aviz de mediu pentru lucrările care mai trebuie făcute pentru finalizarea proiectului
Centrul de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna: Aviz de mediu pentru lucrările care mai trebuie făcute pentru finalizarea...
Foto | Cum va arăta Centrul multicultural „dr. Ioan Mihu” din Vinerea: Licitația pentru proiectarea refuncționalizării unei gospodării tradiționale a fost lansată
Cum va arăta Centrul multicultural „dr. Ioan Mihu” din Vinerea: Licitația pentru proiectarea refuncționalizării unei gospodării tradiționale a fost lansată...
Politică Administrație
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația locală, de zilele orașului. Ce sumă vor primi fiecare
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația...
FOTO | Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei
Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei Municipiul Blaj continuă...
Opinii Comentarii
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...