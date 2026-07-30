Reunire la AFC Micești, cu antrenori noi: Nicolae Manciulea și Cătălin Manciulea | Fotbal de plăcere formația de pe „Groapa rotundă”

Reunire la AFC Micești, cu antrenori noi: Nicolae Manciulea și Cătălin Manciulea. Fotbal de plăcere la formația de pe „Groapa rotundă”

AFC Micești a avut reunirea, cu doi noi antrenori, Nicolae Manciulea și Cătălin Manciulea.

La gruparea din localitatea componentă a municipiului reședință de județ, fotbalul este chiar de plăcere, fără pretenții financiare, doar pentru o întâlnire între prieteni, o socializare și „repriza a treia”

Gruparea care își desfășoară antrenamentele pe terenul sintetic de la „Groapa rotundă” are două formații, prima, în SuperLiga Alba, a terminat sezonul trecut pe poziția a zecea, respectiv echipa secundă (locul 6 în Seria 2 din Liga 5)ș

Au fost prezenți 24 de jucători, de la ambele formații, primul antrenament derulându-se la lumina reflectoarelor.

Nicolae Manciulea a revenit recent din Franța, după foarte mulți ani, acesta mai activând în fotbalul județean ca jucător și antrenor la Minaur Zlatna, Milenium Alba Iulia sau Mecanica Alba Iulia. Acesta a transmis un mesaj clar, în glumă, bineînțeles, „la Superliga locul 1, iar liga 5 Campionii seriei„

„Noutățile din rândul jucătorilor sunt multe, dar încă nu sunt materializate momentan. Mai vin și mai pleacă!„, a transmis Cristian Pop, persoana implicată 100 la sută, la toate nivelurile, la formația miceșteană

Info, foto: Cristian Pop

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