4,57 milioane de lei pentru noul centru de sănătate mintală pentru prevenirea și tratarea adicțiilor din Alba Iulia: A fost lansată licitația pentru modernizare și dotare

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia pregătește o investiție de aproape 4,6 milioane de lei pentru modernizarea și dotarea Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor pentru Adulți.

Spitalul a lansat licitația pentru proiectare și execuție în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 2.422.961 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 30 septembrie 2026.

Actualul Compartiment de Sănătate Mintală pentru Adulți funcționează într-un spațiu de numai aproximativ 132 de metri pătrați, considerat insuficient pentru volumul de activitate. Potrivit caietului de sarcini, structura înregistrează peste 7.000 de consultații anual, iar spațiul actual nu permite organizarea corespunzătoare a tuturor serviciilor medicale și conexe.

Noua locație va fi amenajată la etajul 2 al Complexului Sanitar din Alba Iulia, strada Mușețelului nr. 2. Spațiul vizat are aproximativ 603,90 mp suprafață utilă și circa 725 mp suprafață desfășurată, ceea ce schimbă radical dimensiunea infrastructurii disponibile pentru serviciile de sănătate mintală și tratarea adicțiilor.

De la 132 mp la peste 600 mp

În caietul de sarcini este justificată investiția printr-o serie de deficiențe ale actualului spațiu: săli de așteptare necorespunzătoare, lipsa unei săli de tratament, lipsa unor spații adecvate pentru psihoterapie, terapie ocupațională și terapie de grup, dar și imposibilitatea de a asigura toate spațiile necesare personalului medical și activităților specifice.

Un punct sensibil îl reprezintă serviciile dedicate persoanelor cu adicții. Documentația menționează necesitatea unor spații pentru recoltarea probelor, testări și administrarea, în condiții controlate, a tratamentului substitutiv.

Practic, investiția urmărește să transforme un spațiu subdimensionat într-o structură medicală capabilă să găzduiască un spectru mult mai larg de servicii.

Investiție de 4,57 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului este de 4.574.870,59 lei, inclusiv TVA. Din această sumă, 4.311.814,59 lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 263.056 de lei sunt cheltuieli neeligibile care urmează să fie suportate din bugetul județului.

Contribuția de 2% aferentă cheltuielilor eligibile este de 86.236,29 lei, potrivit documentației prezentate pentru aprobarea proiectului. Finanțarea este pregătită prin Programul Sănătate, în cadrul apelului destinat investițiilor în infrastructura unităților sanitare publice în care funcționează sau vor funcționa centre de sănătate mintală și pentru prevenirea și tratarea adicțiilor.

foto: arhivă

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