Video | Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate în Alba Iulia: Cât costă vinetele, ardeii și gogoșarii
Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate: Cât costă vinetele, ardeii și gogoșarii
În luna august o mare parte dintre gospodari aleg să coacă legume, astfel că în această perioadă sunt la mare căutare ardeii, gogoșarii și vinetele. Totuși, pe tarabele vânzătorlor din Piața agroalimentară din Cetate din Alba Iulia se găsesc mai multe fructe sau legume, la diferite prețuri.
Prețuri la legume de copt
Pentru cei care pregătesc legume pentru copt, vinetele se vând cu 5 lei kilogramul, iar la cumpărarea unui sac prețul scade la 4,5 lei kilogramul, potrivit comercianților. Gogoșarii costă 10 lei kilogramul, în timp ce ardeiul kapia se vinde cu 9 lei kilogramul, iar ardeiul gras cu 5 lei kilogramul.
Prețurile altor legume
În ceea ce privește celelalte legume, conopida și țelina costă 15, respectiv 10 lei kilogramul, usturoiul se vinde cu 25 de lei kilogramul, iar morcovul dulce poate fi cumpărat cu 6 lei kilogramul. Cartofii au un preț de 3 lei kilogramul, în timp ce un știulete de porumb costă 1 leu.
Prețurile fructelor
La capitolul fructe, strugurii se vând cu 12 lei kilogramul, însă prețul poate ajunge la 15 sau chiar 17 lei kilogramul, în funcție de soi. Pepenele galben costă 6 lei kilogramul, iar lubenița „de Dăbuleni” poate fi cumpărată cu 3,5 lei kilogramul.
Merele de vară au un preț de 9 lei kilogramul, în timp ce pentru prune cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar 8 lei kilogramul. Nectarinele și piersicile de vie se vând cu 15 lei kilogramul.
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