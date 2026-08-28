Comunicat de presă – 28 august 2026: „Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, Corp 1 și Corp 2, str. Nicolae Iorga, Nr. 27”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
UAT ORAȘ OCNA MUREȘ în calitate de beneficiar,
anunță finalizarea proiectului cu titlul:
„C10-I3-617 „Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, Corp 1 și Corp 2, str.N.Iorga, nr.27”
finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României
Titlu proiect: „Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, Corp 1 și Corp 2, str. N.Iorga, nr. 27”
Obiectivul proiectului: – Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice
Obiectivul proiectului –Renovarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate din Orașul Ocna Mureș
Impactul proiectului:
Implementarea proiectului va avea un impact semnificativ asupra:
- reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de dioxid de carbon prin anvelopare termică și modernizarea sistemelor de încălzire din clădirile publice.
- creșterea confortului și optimizarea modului în care autoritățile locale oferă servicii directe cetățenilor.
- scăderea facturilor la utilități pentru primării, ceea ce eliberează fonduri locale pentru alte investiții
- reabilitarea unor clădiri vechi (construite înainte de 2000), transformându-le în spații europene, accesibile și prietenoase cu mediul
- facilitează conectarea comunităților la rețelele de transport modern, sustenabil și eficient.
Valoarea totală a proiectului: 4.984.841,65 lei inclusiv TVA, din care valoare eligibilă din PNRR 3.220.969,87 lei inclusiv TVA.
Datele de începere și de finalizare a proiectului:16.01.2023-12.08.2026.
Cod proiect:C10-I3, C10-I.1.3
Date de contact:
UAT Oraș Ocna Mureș – persoană de contact: Vințeler Silviu
str. Nicolae Iorga nr. 27, OcnaMureș, 515700, jud. Alba,
tel. 0258871217, e-mail: [email protected]
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