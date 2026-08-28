Comunicat de presă – 28 august 2026: „Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, Corp 1 și Corp 2, str. Nicolae Iorga, Nr. 27”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT ORAȘ OCNA MUREȘ în calitate de beneficiar,

anunță finalizarea proiectului cu titlul:

„C10-I3-617 „Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, Corp 1 și Corp 2, str.N.Iorga, nr.27”

finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

Titlu proiect: „Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, Corp 1 și Corp 2, str. N.Iorga, nr. 27”

Obiectivul proiectului: – Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice

Obiectivul proiectului –Renovarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate din Orașul Ocna Mureș

Impactul proiectului:

Implementarea proiectului va avea un impact semnificativ asupra:

reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de dioxid de carbon prin anvelopare termică și modernizarea sistemelor de încălzire din clădirile publice.

creșterea confortului și optimizarea modului în care autoritățile locale oferă servicii directe cetățenilor.

scăderea facturilor la utilități pentru primării, ceea ce eliberează fonduri locale pentru alte investiții

reabilitarea unor clădiri vechi (construite înainte de 2000), transformându-le în spații europene, accesibile și prietenoase cu mediul

facilitează conectarea comunităților la rețelele de transport modern, sustenabil și eficient.

Valoarea totală a proiectului: 4.984.841,65 lei inclusiv TVA, din care valoare eligibilă din PNRR 3.220.969,87 lei inclusiv TVA.

Datele de începere și de finalizare a proiectului:16.01.2023-12.08.2026.

Cod proiect:C10-I3, C10-I.1.3

Date de contact:

UAT Oraș Ocna Mureș – persoană de contact: Vințeler Silviu

str. Nicolae Iorga nr. 27, OcnaMureș, 515700, jud. Alba,

tel. 0258871217, e-mail: [email protected]

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