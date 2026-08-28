Președintele Nicușor Dan dă asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova cu energie electrică: ,,O să reușim să trecem de criza asta”
Președintele Nicușor Dan dă asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova cu energie electrică: ,,O să reușim să trecem de criza asta”
Președintele Nicușor Dan dă asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova cu energie electrică, chiar dacă deficitul energetic provocat de oprirea centralei de la Cernavodă va persista în următoarele săptămâni.
Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi seara la Chișinău, dacă România poate continua să furnizeze energie Republicii Moldova în condițiile actualei crize, Nicușor Dan a răspuns afirmativ. El a explicat totodată că energia este distribuită în cadrul unei piețe regionale în care sunt interconectate România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria, scrie Agerpres.
,,Cernavodă este o chestiune de săptămâni. Nu mai știu, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectați (…) cu Ucraina, cu Bulgaria care, din fericire, are o capacitate de stocare consistentă. Centrala de la Cernavodă cred că are zece zile de când este oprită. Cam așa. Am reușit să funcționăm. (…) Răspunsul este da, în sensul că energia de pe toată această piață se distribuie și în România și în Republica Moldova”, a răspuns Nicușor Dan.
Potrivit președintelui, hidrologii estimează că în aproximativ două-trei săptămâni va exista suficientă apă pentru repornirea cel puțin a unuia dintre reactoarele de la Cernavodă.
Nicușor Dan a apreciat că riscul ca România să fie nevoită să deconecteze operatori industriali este în prezent foarte mic și că țara va reuși să depășească perioada dificilă.
,,Deci, cu riscul care este – îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplați niște operatori industriali, o să reușim să trecem de criza asta”, a transmis Nicușor Dan, potrivit sursei citate.
Președintele a atras însă atenția că mai multe lucrări importante din sectorul energetic, care ar fi trebuit finalizate până acum, sunt încă în întârziere. În opinia sa, situația se va îmbunătăți semnificativ în următorul an.
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