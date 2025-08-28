Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse online și fizic de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene
Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene
Românii cu venituri mici primesc, începând din acest an, sprijin de la stat pentru a-și plăti facturile la energie electrică. Noua schemă de ajutor, numită „Tichete de energie”, a intrat în vigoare pe 1 iulie 2025 și se adresează consumatorilor vulnerabili, înlocuind vechiul sistem de plafonare și compensare a prețurilor. Valoarea sprijinului este de 50 de lei pe lună, iar cererile pot fi depuse atât online, cât și fizic, începând cu 28 august.
Mecanismul are la bază platforma electronică EPIDS (epids.mmuncii.ro), gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care permite înregistrarea rapidă a cererilor. Totuși, pentru cei fără acces la internet sau abilități digitale, există și varianta clasică, pe hârtie, disponibilă la primării și oficii poștale.
Citește și: Carduri de energie 2025 | Platforma electronică pentru acordarea tichetelor de energie este funcțională. Cine sunt beneficiarii
Cum depui cererea pentru tichetele de energie
În prezent, cererile online sunt deja active, iar începând cu 28 august 2025 , vor putea fi depuse și fizic. Există două variante:
-la primăria localității de domiciliu, unde funcționarii pot înregistra solicitarea pe loc;
-la oficiile poștale, unde beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate și factura la energie.
Tichetul nu se acordă în numerar și nu se virează într-un cont bancar, ci este folosit exclusiv pentru plata facturilor. Beneficiarul prezintă factura și documentul de identitate la poștă, iar contravaloarea sprijinului se scade direct din sumă.
Valabilitatea tichetului se extinde până la 31 martie 2026 , cu termen de 12 luni de utilizare de la ultima încărcare. Este important de știut că ajutorul este alocat pentru un singur loc de consum , indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de energie.
Condiții, limitări și termene
Sprijinul se acordă doar persoanelor cu venituri mici, încadrate în categoria consumatorilor vulnerabili. Tichetul are caracter personal și nu poate fi înstrăinat . Dacă intervin modificări legate de domiciliu sau componența familiei, solicitantul trebuie să depună o nouă cerere.
Pentru facturile din lunile iulie și august, cererile online trebuie transmise până la 27 septembrie 2025 , ceea ce înseamnă că beneficiarii au un termen limitat pentru a recupera sumele aferente.
Deși Poșta Română a anunțat întârzieri în implementarea efectivă a sistemului, din lipsa unor instrucțiuni clare și a semnării convenției cu ANPIS, ministerul a confirmat că procedura va fi activă la nivel național de la finalul lunii august.
În plus, pentru informații suplimentare, cetățenii au la dispoziție un număr de call-center al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), unde pot verifica statutul cererilor sau detalii privind eligibilitatea.
De ce contează acest ajutor pentru români
Programul „Tichete de energie” reprezintă o gură de oxigen pentru familiile cu venituri reduse, în special pentru pensionari și persoane vulnerabile, care se confruntă cu creșteri ale costurilor de trai. Deși valoarea de 50 de lei nu acoperă în totalitate factura lunară, sprijinul reduce presiunea financiară și încurajează un mecanism de plată transparent, eliminând riscul de întârziere sau acumulare de datorii.
În același timp, acest program marchează o trecere spre digitalizare, prin platforma EPIDS, dar și o soluție de incluziune socială, pentru că oferă alternative de depunere a cererilor celor care nu au acces la internet.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Cele mai ieftine oferte ale hotelurilor
Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Care sunt cele mai ieftine oferte ale hotelurilor Începând de luni, 1 septembrie 2025, românii care merg la mare vor plăti mai puțin, odată cu începerea programului „Litoralul pentru toți”. Este vorba despre prețuri cu până la 50% mai mici față […]
ORA DE IARNĂ 2025 | Când se dau ceasurile înapoi anul acesta. Cum ne este afectată sănătatea de trecerea la ora de iarnă
ORA DE IARNĂ 2025 | Când se dau ceasurile înapoi cu o oră anul acesta. Cum ne este afectată sănătatea de trecerea la ora de iarnă România urmează să treacă în acest an la ora de iarnă mai devreme decât a făcut-o în 2024. Dacă anul trecut schimbarea s-a produs în noaptea de 26 spre […]
Cât costă închirierea unei garsoniere înainte de începerea anului universitar: Cu cât au crescut prețurile în marile orașe. România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară
Cât costă închirierea unei locuințe înainte de începerea anului universitar: Cu cât au crescut prețurile în marile orașe. România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară Piața chiriilor din România a luat-o razna înainte de începerea anului universitar 2025-2026, remarcă specialiștii, dar mai ales cei direct interesați de găsirea unei locuințe. În august 2025 asistăm […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Cele mai ieftine oferte ale hotelurilor
Începe ”Litoralul pentru toți”, de la 1 septembrie 2025: Prețurile scad și cu 50%. Care sunt cele mai ieftine oferte...
Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse online și fizic de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene
Tichete de energie 2025 | Cererile pot fi depuse de astăzi, 28 august. Condiții, limitări și termene Românii cu venituri...
Știrea Zilei
Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din...
VIDEO | Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele de monitorizare
Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș
Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș O...
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă Marți, 26 august...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...