Carduri de energie 2025 | Platforma electronică pentru acordarea tichetelor de energie este funcțională. Cine sunt beneficiarii

Carduri de energie 2025 | Platforma electronică pentru acordarea tichetelor de energie, funcțională
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de miercuri, 20 august 2025, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro.
Platforma a fost dezvoltată de STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.
Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.
De acest sprijin financiar pot beneficia:
*persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
*familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.
Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.
Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.
Cererile pentru acordarea tichetelor de #energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.
Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.
Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.
Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.
În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.
Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail [email protected].
